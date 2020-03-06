Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Джерело - Чемпіон.
30 листопада розпочинається Кубок світу з біатлону сезону 2019/20.
Перший етап відбудеться з 30 листопада по 8 грудня в шведському містечку Естерсунд, а завершиться сезон 22 березня в норвезькому Голменколлені.
Розклад етапів Кубку світу з біатлону 2019/20
30.11.2019 14:10. Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
30.11.2019 16:00. Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
01.12.2019 13:30. Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу
01.12.2019 16:30. Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу
04.12.2019 17:15. Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20
05.12.2019 17:20. Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу
07.12.2019 18:30. Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу
08.12.2019 16:30. Збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті на Кубку світу
13.12.2019 12:30. Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу
13.12.2019 15:20. Підручний дев’ятий у спринті на Кубку світу
14.12.2019 12:30. Естафета, 4х6 км, жінки
14.12.2019 15:55. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
15.12.2019 13:00. Семеренко посіла 14 місце, Підгрушна - 15 у персьюті на Кубку світу
15.12.2019 15:00. Збірна України фінішувала 11-ою у чоловічій естафеті на Кубку світу
19.12.2019 15:15. Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу
20.12.2019 15:15. Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
21.12.2019 14:00. Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й
21.12.2019 16:00. Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу
22.12.2019 13:10. Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23
22.12.2019 15:15. Екгофф виграла мас-старт, Підгрушна - 19
09.01.2020 15:30. Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу
10.01.2020 15:30. Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу
11.01.2020 13:00. Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу
11.01.2020 15:15. Норвегія виграла чоловічу естафету, Україна лише десята
12.01.2020 13:45. Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті на Кубку світу
12.01.2020 15:30. Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу
15.01.2020 15:30. Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу
16.01.2020 15:30. Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу
17.01.2020 15:30. Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу
18.01.2020 15:15. Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу
19.01.2020 13:15. Фуркад виграв гонку переслідування в Рупольдингу
19.01.2020 15:30. Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала
23.01.2020 15:15. Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці
24.01.2020 15:15. Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці
25.01.2020 14:15. Збірна України у ТОП-5 в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
25.01.2020 16:00. Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці
26.01.2020 13:15. Підручний і Прима провалили мас-старт у Поклюці
26.01.2020 16:00. Еберг здобула перемогу в мас-старті, Джима - 25
05.03.2020 18:35. Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу
06.03.2020 18:30. Українці провалили спринт на сьомому етапі Кубка світу
07.03.2020 15:00. Естафета, 4х6 км, жінки
07.03.2020 18:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
08.03.2020 12:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки
08.03.2020 14:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки
12.03.2020 16:30. Спринт, 10 км, чоловіки
13.03.2020 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки
14.03.2020 14:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
14.03.2020 16:45. Гонка переслідування, 10 км, жінки
15.03.2020 14:15. Одиночна змішана естафета
15.03.2020 16:15. Змішана естафета
20.03.2020 14:15. Спринт, 7.5 км, жінки
20.03.2020 17:30. Спринт, 10 км, чоловіки
21.03.2020 15:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
21.03.2020 17:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
22.03.2020 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки
22.03.2020 17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки