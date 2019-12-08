 Кубок мира по биатлону 2019/20: расписание, результаты, онлайн трансляции | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Джошуа взяв реванш у Руїса та повернув чемпіонські пояси
Сьогодні 00:21 5869
Українець Бурсак роздільним рішенням суддів програв бій Лем'є
Сьогодні 11:25 377
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 09:50 19507
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:29 66276
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою
Сьогодні 08:50 3546
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
Сьогодні 00:51 2992
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: Як це було
Сьогодні 00:08 3687
Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю
Вчора 22:51 1562
Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було
Вчора 22:35 2910
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Вчора 21:12 3267
Блоги
Космос! Перед тим як забити гол, Сон пробіг 75 метрів і обіграв 7 суперників
Космос! Перед тим як забити гол, Сон пробіг 75 метрів і обіграв 7 суперників Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 291
Екс-гравець Шахтаря став жертвою расистських образ
Екс-гравець Шахтаря став жертвою расистських образ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 515
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 3538
Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд
Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:17 8206
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:51 2981
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 3257
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
Вчора 19:23 3043
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:58 4240
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном Андрій Твердохліб
Вчора 14:43 643
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
06.12.2019 20:16 862
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
06.12.2019 16:36 7092
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
06.12.2019 15:14 623
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань Андрій Твердохліб
06.12.2019 13:11 243
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів Андрій Твердохліб
06.12.2019 13:01 298
Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна
Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна Valeriy Ruchka
05.12.2019 18:30 322
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:45 Футбол Тоттенгем – Бернлі 5:0. Огляд матчу 31
12:24 Бокс Бурсак - Лем'є. Суддівські записки 406
12:20 Блог Космос! Перед тим як забити гол, Сон пробіг 75 метрів і обіграв 7 суперників 315
12:14 Футбол Тампа розібралася з Сан-Хосе, Детройт поступився Піттсбургу. Результати матчів НХЛ 236
12:00 Футбол Динамо - Зоря: прев’ю матчу УПЛ 270
11:50 Пряма трансляція Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE 2528
11:47 Блог Екс-гравець Шахтаря став жертвою расистських образ 520
11:30 Бокс Джошуа прокоментував можливість бою проти Усика 1707
11:25 Бокс Українець Бурсак роздільним рішенням суддів програв бій Лем'є 377
11:10 Футбол Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 1:2. Огляд матчу 574
10:55 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 206
10:50 Баскетбол Даллас та Філадельфія познущалася зі своїх суперників. Результати матчів НБА 148
10:40 Футбол Карпати - Десна: прев'ю матчу УПЛ 217
10:25 Футбол Гвардіола: Все що МЮ показав, це п'ять контратак, а ми грали в футбол 684
10:10 Футбол Лаціо – Ювентус 3:1. Огляд матчу 419
09:50 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 19507
09:46 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 249812
09:45 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді 680
09:40 Пряма трансляція Динамо Загреб - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 181
09:40 Футбол Барселона – Мальорка 5:2. Огляд матчу 646
09:29 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 66276
09:25 Футбол Маріуполь - Львів: прев'ю матчу УПЛ 142
09:21 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 142285
09:18 Пряма трансляція Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 192
09:10 Бокс Руїс: Я набрав занадто багато ваги 962

Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Сьогодні 09:50 19507 0
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Джерело - Чемпіон.

НОВИНИ БІАТЛОНУ

30 листопада розпочинається Кубок світу з біатлону сезону 2019/20.

Перший етап відбудеться з 30 листопада по 8 грудня в шведському містечку Естерсунд, а завершиться сезон 22 березня в норвезькому Голменколлені.

Розклад етапів Кубку світу з біатлону 2019/20

1-й етап Кубка світу. Естерсунд, Швеція
(30 листопада - 8 грудня)

30.11.2019 14:10. Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу

30.11.2019 16:00. Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15

01.12.2019 13:30. Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу

01.12.2019 16:30. Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу

04.12.2019 17:15. Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20

05.12.2019 17:20. Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу 

07.12.2019 18:30. Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу 

08.12.2019 16:30. Естафета, 4х6 км, жінки

 

2-й етап Кубка світу. Гохфільцен, Австрія
(13 - 15 грудня)

13.12.2019 12:30. Спринт, 7.5 км, жінки

13.12.2019 15:20. Спринт, 10 км, чоловіки

14.12.2019 12:30. Естафета, 4х6 км, жінки

14.12.2019 15:55. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

15.12.2019 13:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

15.12.2019 15:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

 

3-й етап Кубка світу. Ансі – Ле Гран Борнан, Франція
(19 - 22 грудня)

19.12.2019 15:15. Спринт, 10 км, чоловіки

20.12.2019 15:15. Спринт, 7.5 км, жінки

21.12.2019 14:00. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

21.12.2019 16:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

22.12.2019 13:10. Мас-старт, 15 км, чоловіки

22.12.2019 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки

 

4-й етап Кубка світу. Обергоф, Німеччина
(9 - 12 січня)

09.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки

10.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки

11.01.2020 13:00. Естафета, 4х6 км, жінки

11.01.2020 15:15. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12.01.2020 13:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

12.01.2020 15:30. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

5-й етап Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина
(15 - 19 січня)

15.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки

16.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки

17.01.2020 15:30. Естафета, 4х6 км, жінки

18.01.2020 15:15. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

19.01.2020 13:15. Гонка переслідування, 10 км, жінки

19.01.2020 15:30. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

 

6-й етап Кубка світу. Поклюка, Словенія
(23 - 26 січня)

23.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

24.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

25.01.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

25.01.2020 16:00. Змішана естафета

26.01.2020 13:15. Мас-старт, 15 км, чоловіки

26.01.2020 16:00. Мас-старт, 12.5 км, жінки

 

Чемпіонат світу. Антгольц-Антерсельва, Італія
(13 - 23 лютого)

13.02.2020 15:45. Змішана естафета

14.02.2020 15:45. Спринт, 7.5 км, жінки

15.02.2020 15:45. Спринт, 10 км, чоловіки

16.02.2020 14:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

16.02.2020 16:15. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

18.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

20.02.2020 16:15. Одиночна змішана естафета

22.02.2020 12:45. Естафета, 4х6 км, жінки

22.02.2020 15:45. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

23.02.2020 13:30. Мас-старт, 12.5 км, жінки

23.02.2020 16:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

7-й етап Кубка світу. Нове Мєсто, Чехія
(5 - 8 березня)

05.03.2020 18:35. Спринт, 7.5 км, жінки

06.03.2020 18:30. Спринт, 10 км, чоловіки

07.03.2020 15:00. Естафета, 4х6 км, жінки

07.03.2020 18:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

08.03.2020 12:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

08.03.2020 14:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

8-й етап Кубка світу. Контіолахті, Фінляндія
(12 - 15 березня)

12.03.2020 16:30. Спринт, 10 км, чоловіки

13.03.2020 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки

14.03.2020 14:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

14.03.2020 16:45. Гонка переслідування, 10 км, жінки

15.03.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

15.03.2020 16:15. Змішана естафета

 

9-й етап Кубка світу. Голменколлен, Норвегія
(20 - 22 березня)

20.03.2020 14:15. Спринт, 7.5 км, жінки

20.03.2020 17:30. Спринт, 10 км, чоловіки

21.03.2020 15:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

21.03.2020 17:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

22.03.2020 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки

22.03.2020 17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

Коментарі ()