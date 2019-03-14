Мій профіль
Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція
Сьогодні 01:00 2229
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 00:00 49512 1
Барселона - Ліон 5:1. Відео голів
Вчора 23:56 2828
Баварія - Ліверпуль 1:3. Солодка помста від Клоппа
Вчора 23:55 2068
Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, українці не потрапили до залікової зони
Вчора 19:11 854
Зінченко - лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників
Вчора 18:50 1281
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 09:19 10431
Світоліна пробилася у чвертьфінал Індіан-Веллсу
Вчора 09:12 1548
Манчестер Сіті знищив Шальке та вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів
Вчора 00:00 1893
Ювентус сенсаційно розгромив Атлетіко і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів
12.03.2019 23:55 2644 1
Навколо спорту
Блоги
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Вчора 08:10 649
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ Максим Буйдин
12.03.2019 17:30 1516
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло Максим Буйдин
12.03.2019 16:25 2172
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол Максим Буйдин
12.03.2019 11:37 1154
Провал Динамо у Лізі Європи, унікальність Зінченка - у ПРОФУТБОЛі
Провал Динамо у Лізі Європи, унікальність Зінченка - у ПРОФУТБОЛі Максим Буйдин
12.03.2019 11:29 1395
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:50 Баскетбол Х'юстон - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 818
01:35 Баскетбол Вашингтон - Орландо: онлайн-трансляція матчу НБА 850
01:30 Баскетбол Оклахома - Бруклін: онлайн-трансляція матчу НБА 769
01:00 Теніс Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція 2229
00:00 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 49512 1
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 46142
13 Березня 2019
23:56 Футбол Барселона - Ліон 5:1. Відео голів 2828
23:56 Футбол Барселона знищила Ліон на власному полі 361
23:55 Футбол Баварія - Ліверпуль 1:3. Солодка помста від Клоппа 2068
23:52 Футбол Ліверпуль впевнено переграв Баварію в Лізі чемпіонів 320
23:36 Футбол Баварія пропустила другий м'яч від Ліверпуля 398
23:29 Футбол Ліон відіграв один м'яч у Барселони та повернув інтригу у матч 382
23:17 Футбол Зінченко і Коноплянка — перші українці, які зіграли один проти одного в плей-оф ЛЧ 854
22:58 Футбол На весіллі Рамоса виступлять AC/DC або Aerosmith 577
22:47 Футбол Баварія за допомогою автоголу зрівняла рахунок у матчі з Ліверпулем 516
22:42 Футбол Коутінью подвоїв перевагу Барселони над Ліоном 319
22:39 Футбол Вілліан: Сподіваюся, завтра не буде камбеку 420
22:35 Футбол Ліверпуль вийшов уперед у протистоянні з Баварією 398
22:27 Футбол Мессі відкрив рахунок у матчі Барселона - Ліон 413
22:19 Футбол Динамо провело тренування напередодні гри з Челсі 380
21:58 Біатлон Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках 494
21:44 Футбол Сілва продовжив контракт з Манчестер Сіті 370
21:25 Футбол Саррі: Поле на Олімпійському — це катастрофа 672
21:00 Теніс Світоліна оформила 50-у перемогу в кар'єрі над суперницями з ТОП-20 рейтингу 714
20:50 Футбол Саррі шокували українські журналісти 1312

Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Сьогодні 00:00 49512 1
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

2 грудня, в словенській Поклюці стартував біатлонний сезон 2018/19.

Як завжди, багатомільйонна армія українських уболівальників буде вболівати за наших хлопців і дівчат.

Чемпіон уважно слідкує за перепетіями на етапах Кубку світу та Кубку IBU і пропонує вам найактуальніші та найоперативніші новини світового біатлону.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

На нашому сайті, завжди в режимі онлайн, біатлонні трансляції та тексові онлайн-трансляції найцікавіших гонок сезону.

Слід нагадати, що з першими стартами нового сезону прийшли й перші успіхи українських біатлоністів.

Так, Анастасія Меркушина в тандемі з Артемом Тищенком здобули бронзу в одиночному міксті.

19 грудня українка Юлія Журавок посіла шосте місце на етапі Кубка IBU у австрійському Обертіллаху

Родзинкою ж старту сезону стала феноменальна перемога лідера збірної України Юлії Джими в Індивідуальній гонці на 15 км.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Слідкуйте за світовим біатлоном в режимі онлайн разом з Чемпіоном.

1-й етап. Поклюка, Словенія

2 грудня 13:00 – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзу в одиночному міксті.
2 грудня 15:30 – У класичній змішаній естафеті українці посіли 9 місце. Тріумфували ж французькі спортсмени.
5 грудня 15:15 – Сергій Семенов посів 6 місце та потрапив у квіткову церемонію в Індивідуальній гонці.
6 грудня 15:15 – Юлія Джима здобула історичну перемогу в індивідуалці та очолила загальний залік КС.
7 грудня 15:15 – Українці не вразили результатами в спринтерській гонці на Кубку світу
8 грудня 15:15 – Джима втратила жовту майку лідера за підсумками спринтерської гонки
9 грудня 12:45 – Драматична розв'язка гонки переслідування: падіння Логінова, тріумф Бо
9 грудня 15:45 – Невдала гонка переслідування для жіночої збірної України, Семеренко навіть не фінішувала.

2-й етап. Гохфільцен, Австрія

13 грудня - Українки провалили спринт у Гохфільцені, Вірер вирвала золото у Мякяряйнен

14 грудня - Бо виграв спринт у Гохфільцені, Прима фінішував 26-м
15 грудня - Мякяряйнен у запеклій боротьбі тріумфувала у персьюті, Підгрушна - не фінішувала
15 грудня - Фуркад блискуче тріумфував у переслідуванні, Підручний у ТОП-30, Прима за межами залікової зони
16 грудня - Італія здобула перемогу в жіночій естафеті, Україна провалює гонку.
16 грудня - Українці провалили естафетну гонку в Гохфільцені.

3-й етап. Нове Мєсто, Чехія

20 грудня - Бо виграв спринт у Нове Мєсто. Підручний 19-й

21 грудня - 4 українки потрапили до ТОП-20 у спринті, перемогла норвежка Ройселанд
22 грудня - Підручний потрапив у квіткову церемонію в гонці переслідування.
22 грудня - Валя Семеренко фінішувала за крок від квіткової церемонії в гонці переслідування.
23 грудня - Українці невдало провели мас-старт в Нове Место.
23 грудня - Українки провалили мас-старт в Нове Место.

4-й етап. Обергоф, Німеччина

10 січня - Віта Семеренко потрапила у квіткову церемонію спринту Обергофа
11 січня - Українці провалили спринт в Обегофі, скандальний росіянин Логінов - перший
12 січня - Меркушина покращила результат в персьюті на 16 позицій, Семеренко програла 20
12 січня - Норвежець Бо виграв гонку переслідування, українці в ТОП-20 не потрапили
13 січня - Жіноча збірна України втретє поспіль стала восьмою в естафеті
13 січня - Чоловіча збірна України не фінішувала на естафеті в Обергофі

5-й етап. Рупольдинг, Німеччина

Спринтерську гонку в чоловіків перенесли з 16 на 17 січня. Причиною послугувала негода в Німеччині.

17 січня - Брати Бо на п'єдесталі, в українців черговий провал
17 січня - Семеренко лише 29-а у спринті. Кузьміна виграла гонку в Рупольдінгу
18 січня - Чоловіча збірна України сьома на естафеті в Рупольдінгу
19 січня - Жіноча збірна України зганьбилася на естафеті в Рупольдінгу
20 січня - Бо тріумфував у мас-старті, Підручний — передостанній
20 січня -  Німкеня Пройсс виграла божевільний мас-старт

6-й етап. Антхольц, Італія

24 січня - Давидова виграла спринт в Ангольці, українки провалили гонку
25 січня - Бо переміг у спринті. Прима та Підручний у другій десятці
26 січня - Вірер перемогла в персьюті, Меркушина показала жахливу стрільбу
26 січня - Бо тріумфував у персьюті, Підручний та Прима провалили гонку
27 січня - Дальмаєр перемогла в мас-старті
27 січня - Фійон-Має тріумфував у мас-старті, Підручний та Прима провалили гонку

7-й етап. Кенмор, Канада

7 лютого - Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
8 лютого - Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар
9 лютого - Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
10 лютого - Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку
10 лютого - скасовано
11 лютого - скасовано

8-й етап. Солт-Лейк-Сіті, США

14 лютого - Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті
15 лютого - Українці вчергове провалилися 
16 лютого - Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку
17 лютого - Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
17 лютого - Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті
18 лютого - Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу

Чемпіонат Європи. Раубичі, Білорусь

20 лютого - Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й

20 лютого - Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи

21 лютого - Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку

21 лютого - Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи 

24 лютого - Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30 

24 лютого - Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20 

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

7 березня -  Україна провально стартувала на чемпіонаті світу
9 березня -  Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу
9 березня - Підручний став 4-м у спринті на чемпіонаті світу
10 березня - Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
10 березня - Підручний тріумфував у гонці переслідування на Чемпіонаті світу
12 березня - Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а
13 березня - Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, українці не потрапили до залікової зони 
14 березня - сингл-мікст
16 березня - естафета (жінки)
16 березня - естафета (чоловіки)
17 березня - мас-старт (жінки)
17 березня - мас-старт (чоловіки)

9-й етап. Холменколлен, Норвегія

21 березня - спринт (жінки)
22 березня - спринт (чоловіки)
23 березня - гонка переслідування (жінки)
23 березня - гонка переслідування (чоловіки)
24 березня - мас-старт (жінки)
24 березня - мас-старт (чоловіки)

Джерело - Чемпіон.

#Кубок світу, #Чемпіонат світу, #Чемпіонат Європи, #Кубок IBU, #IBU
Коментарі ()