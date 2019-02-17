Мій профіль

Цуренко - Путінцева: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Сьогодні 11:58 822
Україна - Росія: онлайн-трансляція втішного фіналу Євро-2019
Сьогодні 11:12 966
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 11:00 39304 1
All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА
Сьогодні 00:20 1404
Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
Вчора 23:52 1024
Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку
Вчора 19:49 851
Лунін потрапив до ТОП-10 найдорожчих футболістів Іспанії
Вчора 18:31 2246
Українки дізналися своїх суперниць на турнірі в Дубаї. ФОТО
Вчора 12:16 2184 1
Мілевський чи Леоненко? Суркіс назвав свого фаворита
Вчора 08:06 2688 1
Україна зіграє проти Росії у втішному фіналі Євро-2019
Вчора 01:47 3458
Навколо спорту
Блоги
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 12:23 358
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 10:39 865
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 19:59 2185
Загадати все. Конкурсний день All-Star 2018: данки, триочкові, уміння. ВІДЕО
Загадати все. Конкурсний день All-Star 2018: данки, триочкові, уміння. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 17:19 1081
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 13:31 1500
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:14 Футбол Манчестер Юнайтед готовий придбати захисника за 100 млн євро 55
12:54 Теніс Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї 468
12:40 Бокс Українець Редкач нокаутував 37-річного американця в першому раунді 467
12:32 Баскетбол Михайлюк відвідав матч своєї колишньої команди. ВІДЕО 374
12:23 Блог Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО 358
12:14 Баскетбол Конкурс слем-данків на All-Star Weekend. ВІДЕО 339
11:58 Теніс Цуренко - Путінцева: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї 822
11:43 Біатлон Джима та Підручний виступлять в одиночній змішаній естафеті в Солт-Лейк-Сіті 425
11:29 Легка атлетика Українці здобули сім медалей на чемпіонаті ABAF у приміщенні 351
11:12 Футзал Україна - Росія: онлайн-трансляція втішного фіналу Євро-2019 966
11:00 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 39304 1
10:57 Баскетбол Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 460
10:39 Блог Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО 865
10:26 Футбол Екс-зірка Дніпра більше не потрібен у Ла-Лізі 1854
10:14 ММА Українець здобув перемогу на Bellator 216 1222
10:00 Баскетбол All-Star Weekend: матч Всіх зірок НБА. Онлайн-трансляція 3618
09:56 Баскетбол Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 348
09:35 Футбол Мілан переграв Аталанту в Серії А. ВІДЕО 525
09:25 Футбол Екс-захисник Зорі перейшов у Шахтар. ФОТО 1277 1
09:10 Хокей Херсонський Дніпро в результативній перестрілці обіграв Білий Барс. ВІДЕО 414
08:50 Футбол Мессі не забив петальті, але Барселона здолала Вальядолід. ВІДЕО 463
08:30 Бокс Стівенсона виписали з лікарні. ФОТО 1284
08:10 Хокей Кременчук вдома розгромив Динамо. ВІДЕО 663
07:50 Футбол Карпати розписали нічию з Кайратом. ВІДЕО 461
07:30 Футбол Шальке без Коноплянки не зумів переграти Фрайбург. ВІДЕО 444

Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Сьогодні 11:00 39304 1
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

2 грудня, в словенській Поклюці стартував біатлонний сезон 2018/19.

Як завжди, багатомільйонна армія українських уболівальників буде вболівати за наших хлопців і дівчат.

Чемпіон уважно слідкує за перепетіями на етапах Кубку світу та Кубку IBU і пропонує вам найактуальніші та найоперативніші новини світового біатлону.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

На нашому сайті, завжди в режимі онлайн, біатлонні трансляції та тексові онлайн-трансляції найцікавіших гонок сезону.

Слід нагадати, що з першими стартами нового сезону прийшли й перші успіхи українських біатлоністів.

Так, Анастасія Меркушина в тандемі з Артемом Тищенком здобули бронзу в одиночному міксті.

19 грудня українка Юлія Журавок посіла шосте місце на етапі Кубка IBU у австрійському Обертіллаху

Родзинкою ж старту сезону стала феноменальна перемога лідера збірної України Юлії Джими в Індивідуальній гонці на 15 км.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Слідкуйте за світовим біатлоном в режимі онлайн разом з Чемпіоном.

1-й етап. Поклюка, Словенія

2 грудня 13:00 – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзу в одиночному міксті.
2 грудня 15:30 – У класичній змішаній естафеті українці посіли 9 місце. Тріумфували ж французькі спортсмени.
5 грудня 15:15 – Сергій Семенов посів 6 місце та потрапив у квіткову церемонію в Індивідуальній гонці.
6 грудня 15:15 – Юлія Джима здобула історичну перемогу в індивідуалці та очолила загальний залік КС.
7 грудня 15:15 – Українці не вразили результатами в спринтерській гонці на Кубку світу
8 грудня 15:15 – Джима втратила жовту майку лідера за підсумками спринтерської гонки
9 грудня 12:45 – Драматична розв'язка гонки переслідування: падіння Логінова, тріумф Бо
9 грудня 15:45 – Невдала гонка переслідування для жіночої збірної України, Семеренко навіть не фінішувала.

2-й етап. Гохфільцен, Австрія

13 грудня - Українки провалили спринт у Гохфільцені, Вірер вирвала золото у Мякяряйнен

14 грудня - Бо виграв спринт у Гохфільцені, Прима фінішував 26-м
15 грудня - Мякяряйнен у запеклій боротьбі тріумфувала у персьюті, Підгрушна - не фінішувала
15 грудня - Фуркад блискуче тріумфував у переслідуванні, Підручний у ТОП-30, Прима за межами залікової зони
16 грудня - Італія здобула перемогу в жіночій естафеті, Україна провалює гонку.
16 грудня - Українці провалили естафетну гонку в Гохфільцені.

3-й етап. Нове Мєсто, Чехія

20 грудня - Бо виграв спринт у Нове Мєсто. Підручний 19-й

21 грудня - 4 українки потрапили до ТОП-20 у спринті, перемогла норвежка Ройселанд
22 грудня - Підручний потрапив у квіткову церемонію в гонці переслідування.
22 грудня - Валя Семеренко фінішувала за крок від квіткової церемонії в гонці переслідування.
23 грудня - Українці невдало провели мас-старт в Нове Место.
23 грудня - Українки провалили мас-старт в Нове Место.

4-й етап. Обергоф, Німеччина

10 січня - Віта Семеренко потрапила у квіткову церемонію спринту Обергофа
11 січня - Українці провалили спринт в Обегофі, скандальний росіянин Логінов - перший
12 січня - Меркушина покращила результат в персьюті на 16 позицій, Семеренко програла 20
12 січня - Норвежець Бо виграв гонку переслідування, українці в ТОП-20 не потрапили
13 січня - Жіноча збірна України втретє поспіль стала восьмою в естафеті
13 січня - Чоловіча збірна України не фінішувала на естафеті в Обергофі

5-й етап. Рупольдинг, Німеччина

Спринтерську гонку в чоловіків перенесли з 16 на 17 січня. Причиною послугувала негода в Німеччині.

17 січня - Брати Бо на п'єдесталі, в українців черговий провал
17 січня - Семеренко лише 29-а у спринті. Кузьміна виграла гонку в Рупольдінгу
18 січня - Чоловіча збірна України сьома на естафеті в Рупольдінгу
19 січня - Жіноча збірна України зганьбилася на естафеті в Рупольдінгу
20 січня - Бо тріумфував у мас-старті, Підручний — передостанній
20 січня -  Німкеня Пройсс виграла божевільний мас-старт

6-й етап. Антхольц, Італія

24 січня - Давидова виграла спринт в Ангольці, українки провалили гонку
25 січня - Бо переміг у спринті. Прима та Підручний у другій десятці
26 січня - Вірер перемогла в персьюті, Меркушина показала жахливу стрільбу
26 січня - Бо тріумфував у персьюті, Підручний та Прима провалили гонку
27 січня - Дальмаєр перемогла в мас-старті
27 січня - Фійон-Має тріумфував у мас-старті, Підручний та Прима провалили гонку

7-й етап. Кенмор, Канада

7 лютого - Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
8 лютого - Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар
9 лютого - Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
10 лютого - Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку
10 лютого - скасовано
11 лютого - скасовано

8-й етап. Солт-Лейк-Сіті, США

14 лютого - Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті
15 лютого - Українці вчергове провалилися 
16 лютого - Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку
17 лютого - Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
17 лютого - сингл-мікст
18 лютого - змішана естафета

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

7 березня - змішана естафета
9 березня - спринт (жінки)
9 березня - спринт (чоловіки)
10 березня - гонка переслідування (жінки)
10 березня - гонка переслідування (чоловіки)
12 березня - індивідуальна гонка (жінки)
13 березня - індивідуальна гонка (чоловіки)
14 березня - сингл-мікст
16 березня - естафета (жінки)
16 березня - естафета (чоловіки)
17 березня - мас-старт (жінки)
17 березня - мас-старт (чоловіки)

9-й етап. Холменколлен, Норвегія

21 березня - спринт (жінки)
22 березня - спринт (чоловіки)
23 березня - гонка переслідування (жінки)
23 березня - гонка переслідування (чоловіки)
24 березня - мас-старт (жінки)
24 березня - мас-старт (чоловіки)

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()