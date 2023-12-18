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Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу

Мабуть, найкращий фінал ЧС у XXI столітті
Сьогодні 17:34 Андрій Дунець 253 0
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
#Збірна Аргентини з футболу, #Збірна Франції з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

18 грудня 2022 року в Лусаїлі (Катар) відбувся фінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини перемогла Францію і втретє в історії стала найсильнішою на планеті, відібравши корону якраз у підопічних Дідьє Дешама.

Гра тривала понад 120 хвилин, проте початок не віщував, що вечір затягнеться - "альбіселесте" завдяки голам Ліонеля Мессі та Анхеля Ді Марії на 36-й хвилині вже вигравали з рахунком 2:0. Другий м'яч було проведено у зразковій контратаці.

Відносно спокійно матч плинув аж до 80-ї хвилини, поки Кіліан Мбаппе не перевернув хід зустрічі догори дриґом, оформивши дубль з інтервалом у 94 секунди. У додатковий час найкращий бомбардир турніру забив утретє, що дозволило перевести гру в серію пенальті (бо перед цим Мессі оформив дубль, забивши 3-й гол Аргентини в матчі) - 3:3.

І звісно, не можна не згадати про момент Коло Муані - він міг забивати переможний гол уже по завершенні компенсованого часу до овертайму (!), але воротар аргентинців Еміліано Мартінес у цьому епізоді був неперевершений.

А ось нападник французів міг розпорядитися цим шансом набагато краще. Погляньте, можна ж було просто віддати на вільного Мбаппе ліворуч...

Насамкінець - вирішальний удар Ґонсало Монтіеля в серії пенальті, знаменита "накидка", якою господарі причепурили Мессі, та тріумфальні емоції команди Ліонеля Скалоні. Їхня нація чекала на цю звитягу понад 36 років, ще з часів Дієґо Марадони, який до мундіалю в Катарі не дожив...

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