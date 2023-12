18 грудня 2022 року в Лусаїлі (Катар) відбувся фінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини перемогла Францію і втретє в історії стала найсильнішою на планеті, відібравши корону якраз у підопічних Дідьє Дешама.

Гра тривала понад 120 хвилин, проте початок не віщував, що вечір затягнеться - "альбіселесте" завдяки голам Ліонеля Мессі та Анхеля Ді Марії на 36-й хвилині вже вигравали з рахунком 2:0. Другий м'яч було проведено у зразковій контратаці.

Відносно спокійно матч плинув аж до 80-ї хвилини, поки Кіліан Мбаппе не перевернув хід зустрічі догори дриґом, оформивши дубль з інтервалом у 94 секунди. У додатковий час найкращий бомбардир турніру забив утретє, що дозволило перевести гру в серію пенальті (бо перед цим Мессі оформив дубль, забивши 3-й гол Аргентини в матчі) - 3:3.

Imagine scoring an hattrick in World Cup final against Messi Argentina and still loosing it. Feel sad for Mbappe pic.twitter.com/1ONG3hHAvC

І звісно, не можна не згадати про момент Коло Муані - він міг забивати переможний гол уже по завершенні компенсованого часу до овертайму (!), але воротар аргентинців Еміліано Мартінес у цьому епізоді був неперевершений.

A year Ago today This save by Damián Emiliano Martínez saw Argentina lift the World Cup Randal Kolo Muani missed a very big Chance for France #FRAARG #FIFAWorldCup #Messi #Qatar2022 pic.twitter.com/kPfmdJRnBz

А ось нападник французів міг розпорядитися цим шансом набагато краще. Погляньте, можна ж було просто віддати на вільного Мбаппе ліворуч...

Насамкінець - вирішальний удар Ґонсало Монтіеля в серії пенальті, знаменита "накидка", якою господарі причепурили Мессі, та тріумфальні емоції команди Ліонеля Скалоні. Їхня нація чекала на цю звитягу понад 36 років, ще з часів Дієґо Марадони, який до мундіалю в Катарі не дожив...

On Dec. 18,2022,Argentina won The World Cup in the most dramatic way possible,beating France in a penalty shootout after a breathless 3-3 draw in Lusail,Qatar🏆



The game was an instant classic,one of the best finals anyone could remember,packed with unforgettable moments🇦🇷🏆 pic.twitter.com/UUq4mm5X2I