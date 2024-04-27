Полозюк вийшла у півфінал останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Українська рапіристка Аліна Полозюк перемогла чешку в Немцову Степанку в 1/4 фіналу європейського зонального відбору на Олімпійські ігри-2024 і вийшла у півфінал.

Поєдинок завершився з рахунком 15:8. Початок двобою був доволі рівним, проте зрештою українка взяла вісім балів поспіль і довела зустріч до перемоги.

Суперницею українки буде британка Кароліна Стачбері. Зазначимо, що Аліна безпомилково завершила груповий етап, вигравши усі 5 поєдинків.

Це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

В цей ігровий день український шабліст Андрій Ягодка вже поступився в 1/8 фіналу і не зміг отримати олімпійську ліцензію. Також напередодні Клод Юнес втратив можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.