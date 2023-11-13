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Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі

Сьогодні 13:25 Андрій Дунець 270 0
Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі
#Бенфіка, #Спортінг, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін зіграв непереконливо в одному з епізодів наприкінці матчу 11-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Спортингом.

На 45-й хвилині український голкіпер дозволив Віктору Дьокерешу вразити ближній кут своїх воріт - 0:1.

Здається, що це "воротарський гол"...

Відео

Втім, дербі Лісабона завершилось для "орлів" геппі-ендом. Господарі поля влаштували приголомшливий камбек у компенсований до другого тайму час, забивши на 94-й та 97-й хвилинах. У першому моменті Трубін навіть узяв пасивну участь, прибігши на подачу кутового.

Відтак Бенфіка завдяки цій перемозі (2:1) випередила Спортинг за додатковими показниками й очолила турнірну таблицю.

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