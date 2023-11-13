Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі

Джерело - Чемпіон.
Анатолій Трубін зіграв непереконливо в одному з епізодів наприкінці матчу 11-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Спортингом.
На 45-й хвилині український голкіпер дозволив Віктору Дьокерешу вразити ближній кут своїх воріт - 0:1.
Здається, що це "воротарський гол"...
Відео
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) November 12, 2023
Gyokeres 45'
I Liga (#11) | Benfica 0-1 Sporting#LigaPortugalBetclic #SLBSCP https://t.co/E7Y4wBfeWy pic.twitter.com/6wECql5v00
Втім, дербі Лісабона завершилось для "орлів" геппі-ендом. Господарі поля влаштували приголомшливий камбек у компенсований до другого тайму час, забивши на 94-й та 97-й хвилинах. У першому моменті Трубін навіть узяв пасивну участь, прибігши на подачу кутового.
Відтак Бенфіка завдяки цій перемозі (2:1) випередила Спортинг за додатковими показниками й очолила турнірну таблицю.
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