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Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО

На щастя, для його команди ця помилка фатальною не стала
Сьогодні 01:22 Андрій Дунець 136 0
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО
#БАТЕ, #Коваль, #Ліга Європи, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Максим Коваль не найкращим чином зіграв у одному з епізодів першого матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між молдавським Шерифом та білоруським БАТЕ.

На 50-й хвилині колишній голкіпер збірної України невпевнено зіграв на виході, подарувавши гол Сіді Бане.

Навряд чи в цьому епізоді було порушення правил з боку суперника - здається, Максим не встиг зафіксувати ігровий снаряд у своїх руках.

Відео

Та великого впливу на результат матчу ця помилка ексворотаря київського Динамо не мала, позаяк його команда перемогла з рахунком 5:1.

Нагадаємо, минулого євросезону саме у ворота Коваля свій перший гол у Лізі Європи забив Кріштіану Роналду.

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