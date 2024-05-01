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Monte поступилися Liquid на ESL Pro League Season 19 з CS2

Вчора 23:22 115 0
Monte поступилися Liquid на ESL Pro League Season 19 з CS2
Фото: ESL
#Team Liquid, #Монте, #ESL Pro League Season 19

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Monte з Counter-Strike 2 зазнав поразки від Liquid у півфіналі верхньої сітки ESL Pro League Season 19.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь нідерландського клубу. Monte були близькі, щоб здобути перемогу на карті, яку обрали "коні" — Ancient, матч завершився в овертаймі — 22:19. Другу мапу Mirage також забрали Liquid — 13:11. Ця перемога принесла "рідким" достроковий вихід у плей-оф турніру. У суботу, 4 травня, вони зіграють з MOUZ, щоб визначити, хто отримає кращий посів на наступний раунд змагань.

Monte попри поразку зберігають шанси на вихід до плей-оф ESL Pro League. Українській команді необхідно вдало пройти по нижній сітці турніру. У четвер, 2 травня, вони зіграють проти ENCE і в разі перемоги зможуть поборотися за останній слот у наступний етап змагань.

У першому матчі ігрового дня Monte дотиснули росіян. Зазначимо, що за російську команду грав проукраїнський кіберспортсмен.

ESL Pro League — це престижний міжнародний турнір, у якому беруть участь 32 команди. Вони змагаються за призовий фонд розміром 750 тисяч доларів, рейтингові бали системи BLAST Premier та місце на IEM Cologne 2024.

Напередодні свій стартовий матч виграла інша українська команда NAVI.

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