Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія вдома обіграла Парі Сен-Жермен у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Матч завершився з рахунком 1:0.
ПСЖ заволодів ініціативою з перших хвилин гри, проте не зміг втілити дану перевагу. Натомість господарі поля використали свій шанс на 36-й хвилині, коли Ніко Шлоттербек зі своєї половини поля філігранною передачею вивів Нікласа Фуллькруга віч-на-віч з голкіпером парижан.
Парижани були близькими, щоб зрівняти рахунок у грі на старті другої половини гри після удару нападника Кіліана Мбаппе, який влучив у стійку. На добиванні був Ашраф Хакімі, проте його постріл також прийняв каркас воріт.
ПСЖ продовжував у другому таймі контролювати гру, Боруссія намагалася зловити парижан на контратаках. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою німецького клубу — 1:0.
Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Фуллькруг
Боруссія: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Ріерсон (87 Вольф), Джан, Забітцер, Санчо, Брандт (87 Нмеча), Адеємі (83 Ройс), Фюллькруг (90+1 Мукоко)
ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес (42 Бералдо), Маркіньйос, Хакімі, Вітінья, Руїс, Заїр-Емері, Баркола (65 Коло Муані), Дембеле, Мбаппе.
Попередження: 19 Матсен, 73 Шлоттербек — 53 Руїс
Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.
Нагадаємо, в іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.