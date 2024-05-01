Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія вдома обіграла Парі Сен-Жермен у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Матч завершився з рахунком 1:0.

ПСЖ заволодів ініціативою з перших хвилин гри, проте не зміг втілити дану перевагу. Натомість господарі поля використали свій шанс на 36-й хвилині, коли Ніко Шлоттербек зі своєї половини поля філігранною передачею вивів Нікласа Фуллькруга віч-на-віч з голкіпером парижан. Форвард першим дотиком прийняв м’яч перед штрафною парижан та потужно пробив у ближній кут воріт Джанлуїджі Доннарумми (1:0).

Парижани були близькими, щоб зрівняти рахунок у грі на старті другої половини гри після удару нападника Кіліана Мбаппе, який влучив у стійку. На добиванні був Ашраф Хакімі, проте його постріл також прийняв каркас воріт.

ПСЖ продовжував у другому таймі контролювати гру, Боруссія намагалася зловити парижан на контратаках. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою німецького клубу — 1:0.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, перший матч

01 травня

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Фуллькруг

Боруссія: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Ріерсон (87 Вольф), Джан, Забітцер, Санчо, Брандт (87 Нмеча), Адеємі (83 Ройс), Фюллькруг (90+1 Мукоко)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес (42 Бералдо), Маркіньйос, Хакімі, Вітінья, Руїс, Заїр-Емері, Баркола (65 Коло Муані), Дембеле, Мбаппе.

Попередження: 19 Матсен, 73 Шлоттербек — 53 Руїс

Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.

Нагадаємо, в іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.