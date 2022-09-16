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Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО

Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 422 0
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО
#Ліга Європи, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Шериф, #Максим Коваль

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився своїм першим голом у Лізі Європи в кар'єрі у матчі 2-го туру проти молдавського Шерифа.

Примітно, що першим воротарем, який пропустив м'яч від форварда Манчестер Юнайтед у цьому турнірі, став ексфутболіст збірної України та київського Динамо Максим Коваль. На 39-й хвилині гри легендарний португалець упевнено реалізував пенальті, зробивши рахунок у зустрічі остаточним - 0:2.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Нагадаємо, що у поєдинку 1-го туру проти Омонії Максим Коваль відзначився гольовим пасом.

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