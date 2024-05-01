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25.04.2024 21:39 391

Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі

Сьогодні 14:45 111 0
Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, закликав фанатів боксу молитися за Тайсона Ф’юрі, щоб той знову не травмувався незадовго до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 

Свої сподівання, що бій усе-таки відбудеться Красюк висловив в інтерв’ю Sky Sports. 

"Я дуже сподіваюся, що цього разу Тайсон одягне свій шолом, екіпірування та не пошкодить собі брову або щось іще. І цього разу бій 18 травня пройде так, як він мав пройти в грудні, а потім у лютому. Це поєдинок усього життя. Весь світ чекає на нього. Давайте молитися за Тайсона і чекати, що він вийде в ринг", — сказав Красюк. 

Нещодавно Олександр Красюк дав ексклюзивне інтерв’ю Максиму Розенку, в якому розкрив цікаві деталі підготовки нашого чемпіона до бою з Ф’юрі, зізнався, яким чином промоутерська компанія К2 використовує штучний інтелект, та порадив українським боксерам позбутися синдрому Роккі Бальбоа. 

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