Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі

Джерело - Sky Sports.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, закликав фанатів боксу молитися за Тайсона Ф’юрі, щоб той знову не травмувався незадовго до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Свої сподівання, що бій усе-таки відбудеться Красюк висловив в інтерв’ю Sky Sports.

"Я дуже сподіваюся, що цього разу Тайсон одягне свій шолом, екіпірування та не пошкодить собі брову або щось іще. І цього разу бій 18 травня пройде так, як він мав пройти в грудні, а потім у лютому. Це поєдинок усього життя. Весь світ чекає на нього. Давайте молитися за Тайсона і чекати, що він вийде в ринг", — сказав Красюк.

Нещодавно Олександр Красюк дав ексклюзивне інтерв’ю Максиму Розенку, в якому розкрив цікаві деталі підготовки нашого чемпіона до бою з Ф’юрі, зізнався, яким чином промоутерська компанія К2 використовує штучний інтелект, та порадив українським боксерам позбутися синдрому Роккі Бальбоа.