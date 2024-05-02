Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.
30 квітня і 1 травня відбулись перші матчі стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Залишилось 4 клуби, які в матчах на виліт визначають найсильнішого в Європі.
Розклад та результати Ліги чемпіонів-2023/24
Плей-оф
1/8 фіналу
Перші матчі
- 13 лютого. 22:00. Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3
- 13 лютого. 22:00. Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
- 14 лютого. 22:00. Лаціо - Баварія 1:0
- 14 лютого. 22:00. ПСЖ - Реал Сосьєдад 2:0
- 20 лютого. 22:00. Інтер - Атлетико 1:0
- 20 лютого. 22:00. ПСВ - Боруссія Д. 1:1
- 21 лютого. 22:00. Наполі - Барселона 1:1
- 21 лютого. 22:00. Порту - Арсенал 1:0
Матчі-відповіді
- 5 березня. 22:00. Баварія - Лаціо 3:0
- 5 березня. 22:00. Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2
- 6 березня. 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген 3:1
- 6 березня. 22:00. Реал Мадрид - Лейпциг 1:1
- 12 березня. 22:00. Барселона - Наполі 3:1
- 12 березня. 22:00. Арсенал - Порту 1:0
- 13 березня. 22:00. Атлетико - Інтер 2:1
- 13 березня. 22:00. Боруссія Д. - ПСВ 2:0
1/4 фіналу
- 9 квітня. 22:00. Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3
- 9 квітня. 22:00. Арсенал - Баварія 2:2
- 10 квітня. 22:00. Атлетико - Боруссія Д. 2:1
- 10 квітня. 22:00. ПСЖ - Барселона 2:3
Матчі-відповіді
- 16 квітня. 22:00. Боруссія Д. - Атлетико 4:2
- 16 квітня. 22:00. Барселона - ПСЖ 1:4
- 17 квітня. 22:00. Манчестер Сіті - Реал Мадрид 1:1 (3:4 - після пен.)
- 17 квітня. 22:00. Баварія - Арсенал 1:0
1/2 фіналу
Матчі-відповіді
- 7 травня. 22:00. ПСЖ - Боруссія Д.
- 8 травня. 22:00. Реал Мадрид - Баварія
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.
Груповий етап
Груповий раунд пройшов із 19 вересня до 13 грудня 2023 року та став останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.
По дві найкращі команди з кожної групи зіграли в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейшли в стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечалися за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Баварія*
|6
|5
|1
|0
|12-6
|16
|2
|Копенгаген*
|6
|2
|2
|2
|8-8
|8
|3
|Галатасарай**
|6
|1
|2
|3
|10-13
|5
|4
|Манчестер Юн.
|6
|1
|1
|4
|12-15
|4
1-й тур, 20 вересня
- 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
- 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3
2-й тур, 3 жовтня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
- 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2
3-й тур, 24 жовтня
- 19:45. Галатасарай - Баварія 1:3
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
4-й тур, 8 листопада
- 22:00. Баварія - Галатасарай 2:1
- 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
5-й тур, 29 листопада
- 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
- 22:00. Баварія - Копенгаген 0:0
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1
- 22:00. Копенгаген - Галатасарай 1:0
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Арсенал*
|6
|4
|1
|1
|16-4
|13
|2
|ПСВ*
|6
|2
|3
|1
|8-10
|9
|3
|Ланс**
|6
|2
|2
|2
|6-11
|8
|4
|Севілья
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
1-й тур, 20 вересня
- 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
- 22:00. Севілья - Ланс 1:1
2-й тур, 3 жовтня
- 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
- 22:00. Ланс - Арсенал 2:1
3-й тур, 24 жовтня
- 22:00. Севілья - Арсенал 1:2
- 22:00. Ланс - ПСВ 1:1
4-й тур, 8 листопада
- 22:00. ПСВ - Ланс 1:0
- 22:00. Арсенал - Севілья 2:0
5-й тур, 29 листопада
- 19:45. Севілья - ПСВ 2:3
- 22:00. Арсенал - Ланс 6:0
6-й тур, 12 грудня
- 19:45. Ланс - Севілья 2:1
- 19:45. ПСВ - Арсенал 1:1
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Мадрид*
|6
|6
|0
|0
|16-7
|18
|2
|Наполі*
|6
|3
|1
|2
|10-9
|10
|3
|Брага**
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|4
|Уніон Берлін
|6
|0
|2
|4
|6-10
|2
1-й тур, 20 вересня
- 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
- 22:00. Брага - Наполі 1:2
2-й тур, 3 жовтня
- 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
- 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3
3-й тур, 24 жовтня
- 22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1
- 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2
4-й тур, 8 листопада
- 19:45. Наполі - Уніон Берлін 1:1
- 22:00. Реал Мадрид - Брага 3:0
5-й тур, 29 листопада
- 22:00. Брага - Уніон Берлін 1:1
- 22:00. Реал Мадрид - Наполі 4:2
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид 2:3
- 22:00. Наполі - Брага 2:0
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Сосьєдад*
|6
|3
|3
|0
|7-2
|12
|2
|Інтер*
|6
|3
|3
|0
|8-5
|12
|3
|Бенфіка**
|6
|1
|1
|4
|7-11
|4
|4
|Зальцбург
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
1-й тур, 20 вересня
- 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
- 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1
2-й тур, 3 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
- 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0
3-й тур, 24 жовтня
- 19:45. Інтер - Зальцбург 2:1
- 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1
4-й тур, 8 листопада
- 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1
- 22:00. Зальцбург - Інтер 0:1
5-й тур, 29 листопада
- 22:00. Бенфіка - Інтер 3:3
- 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Зальцбург - Бенфіка 1:3
- 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад 0:0
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Атлетіко*
|6
|4
|2
|0
|17-6
|14
|2
|Лаціо*
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|3
|Феєнорд**
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|4
|Селтік
|6
|1
|1
|4
|5-15
|4
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
- 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
- 22:00. Селтік - Лаціо 1:2
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1
- 22:00. Селтік - Атлетіко 2:2
4-й тур, 7 листопада
- 22:00. Лаціо - Феєнорд 1:0
- 22:00. Атлетіко - Селтік 6:0
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Лаціо - Селтік 2:0
- 22:00. Феєнорд - Атлетіко 1:3
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Селтік - Феєнорд 2:1
- 22:00. Атлетіко - Лаціо 2:0
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Боруссія Д
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|2
|ПСЖ
|6
|2
|2
|2
|9-8
|8
|3
|Мілан
|6
|2
|2
|2
|5-8
|8
|4
|Ньюкасл
|6
|1
|2
|3
|6-7
|5
1-й тур, 19 вересня
- 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
- 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0
2-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
- 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1
3-й тур, 25 жовтня
- 22:00. ПСЖ - Мілан 3:0
- 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 2:0
- 22:00. Мілан - ПСЖ 2:1
5-й тур, 28 листопада
- 22:00. ПСЖ - Ньюкасл 1:1
- 22:00. Мілан - Боруссія Д. 1:3
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ 1:1
- 22:00. Ньюкасл - Мілан 1:3
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Сіті
|6
|6
|0
|0
|18-7
|18
|2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|0
|2
|13-10
|12
|3
|Янг Бойз
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|5
|7-15
|1
1-й тур, 19 вересня
- 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
- 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1
2-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
- 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3
3-й тур, 25 жовтня
- 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
- 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3
4-й тур, 7 листопада
- 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз 3:0
- 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг 1:2
5-й тур, 28 листопада
- 22:00. Ман Сіті - Лейпциг 3:2
- 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0
6-й тур, 13 грудня
- 19:45. Лейпциг - Янг Бойз 2:1
- 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті 2:3
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|6
|4
|0
|2
|12-6
|12
|2
|Порту
|6
|4
|0
|2
|15-8
|12
|3
|Шахтар
|6
|3
|0
|3
|10-12
|9
|4
|Антверпен
|6
|1
|0
|5
|6-17
|3
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
- 22:00. Шахтар - Порту 1:3
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
- 22:00. Порту - Барселона 0:1
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
- 22:00. Антверпен - Порту 1:4
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Шахтар - Барселона 1:0
- 22:00. Порту - Антверпен 2:0
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Шахтар - Антверпен 1:0
- 22:00. Барселона - Порту 2:1
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар 5:3
- 22:00. Антверпен - Барселона 3:2
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24