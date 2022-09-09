Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У грі першого туру групового раунду Ліги Європи Шериф із Молдови на виїзді обіграв кіпрську Омонію з рахунком 3:0. Розгром започаткував голкіпер Максим Коваль уже на 2-й хвилині.

Українець, нібито, виконував звичайну довгу передачу із власного штрафного, але вона стала результативною. Нападник Шерифа Рашид Аканбі виявився найспритнішим у боротьбі за м'яч - 1:0.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Нагадаємо, Максим Коваль став гравцем Шерифа у серпні.

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