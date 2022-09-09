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Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО

Сьогодні 11:26 Андрій Дунець 1350 0
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
#Ліга Європи, #Омонія, #Шериф, #Максим Коваль

Джерело - Чемпіон.

У грі першого туру групового раунду Ліги Європи Шериф із Молдови на виїзді обіграв кіпрську Омонію з рахунком 3:0. Розгром започаткував голкіпер Максим Коваль уже на 2-й хвилині.

Українець, нібито, виконував звичайну довгу передачу із власного штрафного, але вона стала результативною. Нападник Шерифа Рашид Аканбі виявився найспритнішим у боротьбі за м'яч - 1:0.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Нагадаємо, Максим Коваль став гравцем Шерифа у серпні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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