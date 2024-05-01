Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар розгромно переміг одеський Чорноморець у перенесеному матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Вже на 3-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Марлон Гомес, якого Шахтар взимку придбав за 12 мільйонів євро. Бразилець виграв боротьбу на ближній стійці та замкнув навіс після розіграшу кутового. Цей гол став для нього першим у помаранчево-чорній футболці. На відповідь Чорноморцю знадобилося менше 10 хвилин — Зігі Бадібанга "прошив" Дмитра Різника з близької відстані.

Втім, майже моментально "гірники" повернули собі перевагу рахунку, коли той же Гомес вдало зіграв на добиванні після потужного удару Георгій Судаков. А вже наприкінці першого тайму Марлон створив справжній шедевр, з лету вразивши дальню дев’ятку.

В середині другого тайму Шахтар "закрив" поєдинок. Гол організували гравці, які вийшли на заміну, — Лассіна Траоре вивів Мар’яна Шведа на рандеву з голкіпером, а той холоднокровно переграв Данила Варакуту.

Чемпіонат України УПЛ

1 травня, 12 тур

Чорноморець – Шахтар 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 3’ Гомес, 1:1 - 12’ Бадібанга, 1:2 - 16’ Гомес, 1:3 - 42’ Гомес, 1:4 - 66’ Швед

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Путря (Альваренга 78’), Бойчук (Зе Гомес 66’), Авагімян (Кузик 66’), Васильєв, Брагару, Салюк (Ієде), Шпорн, Бадібанга, Штогрін (Гучек 46’)

Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів (Назарина 81’), Судаков, Марлон (Степаненко 64’), Кевiн (Егіналду 64’), Зубков (Швед 64’), Сікан (Траоре 64’)

Попередження: Васильєв 40’, Шпорн 52’, Бондар 78’, Матвієенко 88’

Завдяки перемозі над Чорноморцем Шахтар збільшив свою перевагу над Динамо до семи очок. Втім, сьогодні, 1 травня, кияни також проеведуть свій поєдинок — проти Вереса. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Топ-5 турнірної таблиці УПЛ