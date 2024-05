Офіційно: Ньюї покине Ред Булл на початку 2025 року

Головний інженер команди Формули-1 "Ред Булл" Едріан Ньюї залишить команду в наступному році.

Про це повідомила пресслужба австрійської команди в соцмережах.

Зазначається, що легендарний конструктор працюватиме до початку 2025 року і зосередить свої зусилля на фінальній фазі проєкту гіперкару RB17.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.



The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/jkYL0EiU7B