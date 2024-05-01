6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з підводного спорту завоювала 6 нагород та оновила 5 національних рекордів на Кубку світу з фрідайвінгу, який проходив у грецьких Афінах.

Українка Катерина Садурська з трьома золотими медалями виграла загальний залік серед жінок.

41 спортсмен із 13 країн змагався за медалі КС. У тому числі 5 представників України.

Чемпіони, призери та рекордсмени

Динаміка без ласт (DNF)

Золото: Катерина Садурська (181 м — рекорд України)

Бронза: Назар Левицький (157,50 м — рекорд України)

Динаміка в ластах (DYN mono)

Золото: Катерина Садурська (246 м — рекорд України)

Срібло: Максим Котов (220,50 м — рекорд України)

Динамічні бі-ласти (DYNBF)

Золото: Катерина Садурська

Бронза: Євгенія Бондар

Максим Котов (207,50 м — рекорд України)

Нагадаємо, Україна завоювала 16 нагород зі світовим рекордом на етапі КС з підводного спорту в Корал-Спрінгс, команда України здобула 29 медалей і встановила світовий рекорд на другому етапі Кубку світу в Італії.

Раніше ми повідомляли, що Артур Білан не повернувся в країну після ЧС з вуличної риболовлі, щоб уникнути мобілізації.