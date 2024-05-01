6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з підводного спорту завоювала 6 нагород та оновила 5 національних рекордів на Кубку світу з фрідайвінгу, який проходив у грецьких Афінах.
Українка Катерина Садурська з трьома золотими медалями виграла загальний залік серед жінок.
41 спортсмен із 13 країн змагався за медалі КС. У тому числі 5 представників України.
Чемпіони, призери та рекордсмени
- Динаміка без ласт (DNF)
Золото: Катерина Садурська (181 м — рекорд України)
Бронза: Назар Левицький (157,50 м — рекорд України)
- Динаміка в ластах (DYN mono)
Золото: Катерина Садурська (246 м — рекорд України)
Срібло: Максим Котов (220,50 м — рекорд України)
- Динамічні бі-ласти (DYNBF)
Золото: Катерина Садурська
Бронза: Євгенія Бондар
Максим Котов (207,50 м — рекорд України)
Нагадаємо, Україна завоювала 16 нагород зі світовим рекордом на етапі КС з підводного спорту в Корал-Спрінгс, команда України здобула 29 медалей і встановила світовий рекорд на другому етапі Кубку світу в Італії.
Раніше ми повідомляли, що Артур Білан не повернувся в країну після ЧС з вуличної риболовлі, щоб уникнути мобілізації.