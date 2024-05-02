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Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону

Сьогодні 00:55 190 0
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону
#Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У наступному сезоні Ліги чемпіонів УЄФА німецькі команди матимуть п'ять представників.

Про це стало відомо після перемоги Боруссії Дортмунд над ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ (1:0).

Нагадаємо, що за оновленими правилами дві країни з найбільшим сезонним коефіцієнтом отримають додаткову, 5-ту путівку в Лігу чемпіонів. За підсумками цього сезону до топ-2 увійшли Італія та Німеччина.

Також відомі усі команди Бундесліги, що кваліфікувалися до наступного розіграшу ЛЧ —  Баєр, Баварія, Штутгарт, РБ Лейпциг та Боруссія Дортмунд.

Нагадаємо, що визначився найкращий гравець матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ. В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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