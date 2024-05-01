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25.04.2024 21:39 384

Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді

Сьогодні 12:06 208 0
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Очільник Республіки Білорусь Алєксандр Лукашенко вважає, що не потрібно оголошувати бойкот Олімпійським іграм-2024 та закликав земляків "бити морди" суперникам у Парижі.

Про це він розповів російському пропагандистському інформаційному агентству ТАРС.

"Це вибір спортсменів. Звичайно, хотілося, щоб були гімн, прапор та інше. Та я розумію атлетів: це їхнє життя. Не наполягаю на жодному з варіантів. Але якщо вже відібрався та їдеш туди в нейтральному статусі, то "набий їм морду", покажи, що ти справжній білорус.

Завтра ми повернемося до цієї європейської, світової родини. І ми їм покажемо, що вміємо. А спортсмен нехай визначиться сам: хоче поїхати — нехай їде та виступає, але лише гідно виступає, щоб ми ним могли пишатися", — сказав він.

За всю історію виступів на ОІ збірна Білорусі завоювала 105 медалей: у тому числі 21 найвищого ґатунку, ще 37 — срібла, 47 — бронзових нагород.

Найкраще на літніх Олімпіадах білоруси виступали в легкій атлетиці. Виграли три золота в 2000 та 2004 роках у метанні диска (Елліна Звєрєва), бігу на 100 метрів (Юлія Нестеренко) та штовханні ядра (Яніна Карольчик).

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики,  плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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