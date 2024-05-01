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Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем

Сьогодні 17:24 106 0
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо мінімально обіграло рівненський Верес у перенесеному матчі 5 туру чемпіонату України з футболу-2023/24. 

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського та завершилася з рахунком 3:0. 

Перший тайм проходив під диктовку господарів, але небезпечних моментів було обмаль. Втім, один із небагатьох ударів у площину воріт призвів до голу у ворота Вереса. Після удару зі штрафного воротар рівнян Вадим Ющишин не зміг зафіксувати м’яч, по-волейбольному відбивши його прямо на ногу Андрія Ярмоленко. Легендарний вінгер Динамо вдало зіграв на добиванні та відкрив рахунок.

Зазначимо, що завдяки цьому голу Ярмоленко вийшов на чисте четверте місце у списку найкращих бомбардирів у історії Української Прем’єр-ліги, обійшовши Андрія Воробея. Цей забитий м’яч став для нього 106-м у чемпіонатах України. 

У другому таймі Верес чинив гідний опір, зберігаючи інтригу ледь не до кінця поєдинку. Втім, в останній десятихвилинці кияни таки дотиснули гостей завдяки голам Матвія Пономаренка та Володимира Шепелєва, які вийшли на заміну по перерві. 

Чемпіонат України — УПЛ
5 тур, 1 травня

Динамо — Верес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Ярмоленко, 2:0 - 80 Пономаренко, 3:0 - 84’ Шепелєв

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Верес: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян, Банада, Кльоц, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик.

Попередження: Ванат 74, Кучеренко 75

Завдяки цій перемозі Динамо наблизилося на відстань чотирьох очок до Шахтаря, який раніше розгромив одеський Чорноморець завдяки хет-трику Марлона Гомеса. 

Топ-5 турнірної таблиці УПЛ

  1. Шахтар (Донецьк) – 64 очка (26 ігор)
  2. Динамо (Київ) – 60 (26)
  3. Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26)
  4. Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26)
  5. Рух (Львів) – 44 (26)
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