Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею розгромно перемогла Іспанію в четвертому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В. Поєдинок відбувся в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena та завершився з рахунком 6:1.

Гра проходила доволі складно. В першому періоді обійшлося без шайб, а ось другий розпочався з реалізованого кидку іспанців. Вони реалізували більшість за 10 секунд до її завершення. Тим не менш, українці змогли відігратися завдяки реалізованому виходу Даниїла Трахта сам на сам.

На початку третього періоду Україна швидко реалізувала більшість – Станіслав Садовіков завершив якісну комбінацію. Після цього майже одразу Гліб Кривошапкін закинув ще одну шайбу. Далі Віктор Захаров реалізував кидок з відносно дальньої дистанції. В цьому періоді підопічні Дмитра Христича увійшли в кураж і не відчули Іспанію, закинувши 5 шайб.

Чемпіонат світу з хокею

4-й тур

Дивізіон 1B

Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Україна — Іспанія 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Голи: 0:1 – Гонсалес (3.13, Де Бонілла, Карбонель), 1:1 – Трахт (16:13, Пересунько), 2:1 - Садовіков (3.28 Денискін, Лялька), 3:1 - Кривошапкін (5:12, Дахновський, Денискін), 4:1 - Захаров (9:25, Бородай, Дахновський), 5:1 - Садовіков (11:12, Фадєєв, Лялька), 6:1 - Трахт (17:31, Пересунько, Мережко)

Україна: Дяченко, Захарченко — Пересунько, Мазур, Трахт, Сисак, Мережко — Лялька, Захаров, Кривошапкін, Дахновський, Янішевський — Ворона, Фадєєв, Денискін, Ратушний, Андрейків — Морозов, Садовіков, Бородай, Толстушко.

Іспанія: Ернандес М., Барбо, Ернандес Х. — Гарсія, Бальдріс, Донат, Сабалья, Моратет — Герра, Де Баніла, Рубіо, Карбонель, Начо — Енсінар, Фернандес, Торралба, Капіллас, Бургос — Ескартін, Пантоха, Мендісабаль, Гонсалес

Наразі "синьо-жовті" посідають 1 місце в Дивізіоні 1B з максимальною кількістю набраних очок. Нагадаємо, що в першому турі Україна розгромила Естонію, в другому впевнено перемогла Нідерланди, а в третьому — знищила Китай. Зазначимо, у Дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб) Литва — 9 (3), 12:3 Китай — 6 (3), 10:10 Естонія — 2 (3), 5:17 Іспанія — 1 (4), 5:20 Нідерланди — 0 (3), 2:10

У наступному матчі Україна зустрінеться з Литвою. Поєдинок відбудеться 3 травня, початок — о 19:30 за київським часом.