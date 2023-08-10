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"А що зробив ти для України?" – Левченко жорстко відповів Леоненку на обурення щодо участі в Game4Ukraine

А колись вони сиділи в одній студії...
Сьогодні 18:54 Андрій Дунець 275 0
"А що зробив ти для України?" – Левченко жорстко відповів Леоненку на обурення щодо участі в Game4Ukraine
#Віктор Леоненко, #Євген Левченко, #Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.

Євген Левченко відреагував на слова Віктора Леоненка щодо своєї участі у благодійному матчі на підтримку України - Game4Ukraine.

Ексколега Левченка по студії "Великого футболу" у своєму телеграм-каналі назвав його "незрозуміло ким", вважавши, що його статус не дозволяє брати участь у подібному заході, де зібралося стільки легенд світового футболу.

Відповідь Левченка не забарилася.

"Ну тут Леон правий, я ніколи не був зіркою і однозначно не легенда. Я також погоджуюся, що я в порівнянні з іншими зірками "непонятно кто". Але цей "непонятно кто" робить все можливе для України, наприклад ми зібрали 550.000€, вивезли понад 100 дітей до Нідерландів, зібрали 3000 павербанків, 250 генераторів, відбудовуємо з фондом будинки і ще багато чого. А що зробив ти для України?" - написав колишній футболіст збірної України у своєму твіттері.

Нагадаємо, що матч Game4Ukraine відбувся у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж. Головною метою був збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

Слід додати, що під час гри легендарний Кларенс Зеєдорф забив шедевральний гол, після чого обійнявся з Шевченком.

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