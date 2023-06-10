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Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру

Несподіваний коментар від нападника збірної України
Сьогодні 18:29 Андрій Дунець 357 0
Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру
#Віктор Леоненко, #Роман Яремчук

Джерело - Брутальний Футбол.

Форвард Брюгге Роман Яремчук відреагував на неприємні слова Віктора Леоненка.

Напередодні ексгравець Динамо у своєму телеграм-каналі висловив думку, що Яремчуку давно варто було завершити кар'єру футболіста.

"Почув тебе, Вітьок", - іронічно з промовистим смайликом написав Роман у коментарях пабліка "Брутальний Футбол" в інстаграмі.

Скріншот

Нагадаємо, внаслідок невдалих виступів у минулому сезоні Яремчук став майже вдвічі дешевшим на порталі Transfermarkt.

Попри це, напередодні з'явилась інформація, що новий тренер Брюгге розраховує на українця.

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