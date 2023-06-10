Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру

Джерело - Брутальний Футбол.
Форвард Брюгге Роман Яремчук відреагував на неприємні слова Віктора Леоненка.
Напередодні ексгравець Динамо у своєму телеграм-каналі висловив думку, що Яремчуку давно варто було завершити кар'єру футболіста.
"Почув тебе, Вітьок", - іронічно з промовистим смайликом написав Роман у коментарях пабліка "Брутальний Футбол" в інстаграмі.
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Нагадаємо, внаслідок невдалих виступів у минулому сезоні Яремчук став майже вдвічі дешевшим на порталі Transfermarkt.
Попри це, напередодні з'явилась інформація, що новий тренер Брюгге розраховує на українця.
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