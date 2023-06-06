Про вінгера Жирони Віктора Циганкова надто багато пишуть ЗМІ та незаслужено вихваляють.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.

"У людини всього шість асистів у Жироні, а з неї Мессі роблять. Люди взагалі збожеволіли!

Таке відчуття, що Циганков уже перетворюється на Зінченка за кількістю згадок у ЗМІ, але Віктор має хоч чітку позицію на полі", - сказав Леоненко.