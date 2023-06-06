Джерело - fanday.net.
Про вінгера Жирони Віктора Циганкова надто багато пишуть ЗМІ та незаслужено вихваляють.
Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.
"У людини всього шість асистів у Жироні, а з неї Мессі роблять. Люди взагалі збожеволіли!
Таке відчуття, що Циганков уже перетворюється на Зінченка за кількістю згадок у ЗМІ, але Віктор має хоч чітку позицію на полі", - сказав Леоненко.
У Ла-Лізі Віктор провів 19 матчів, відзначившись 3 голами та 6 асистами.
Раніше повідомлялося, що Жирона планує зберегти Циганкова.