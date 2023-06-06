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Леоненко: У Циганкова шість асистів, а з нього Мессі роблять

Леоненко прокоментував гру Віктора Циганкова
Сьогодні 12:40 154 0
Леоненко: У Циганкова шість асистів, а з нього Мессі роблять
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Леоненко, #Віктор Циганков

Джерело - fanday.net.

Про вінгера Жирони Віктора Циганкова надто багато пишуть ЗМІ та незаслужено вихваляють.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.

"У людини всього шість асистів у Жироні, а з неї Мессі роблять. Люди взагалі збожеволіли!

Таке відчуття, що Циганков уже перетворюється на Зінченка за кількістю згадок у ЗМІ, але Віктор має хоч чітку позицію на полі", - сказав Леоненко.

У Ла-Лізі Віктор провів 19 матчів, відзначившись 3 голами та 6 асистами. 

Раніше повідомлялося, що Жирона планує зберегти Циганкова.

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