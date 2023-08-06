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Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО

Завершення першого тайму вийшло ефектним
Сьогодні 13:24 Андрій Дунець 10033 0
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
#Кларенс Зеєдорф, #Андрій Шевченко, #Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.

Кларенс Зеєдорф зрівняв рахунок у Game4Ukraine - благодійному матчі на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. 

На 41-й хвилині легенда Мілана красиво розвернувся перед штрафним майданчиком суперника, після чого пробив у дальній верхній кут воріт Єнса Леманна.

Особливо приємно було бачити, як нідерландець святкує свій шедевр у компанії ексодноклубника Шевченка.

Відео

Свисток арбітра на перерву зафіксував рахунок 1:1 - за команду Зінченка відзначився Марк Нобл. У підсумку ж гра завершилася з рахунком 2:2, за жовтих іще забив Дарійо Срна, а за синіх — Вільям Ґаллас.

Нагадаємо, що матч відбувся у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж. Головною метою був збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

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