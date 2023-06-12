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Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини

Попередня "дружня" зустріч "бундестім" та "синьо-жовтих" вийшла на славу
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Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

12 червня збірні Німеччини та України зіграють товариський матч у Бремені. З цієї нагоди згадуємо їхню попередню і досі єдину товариську зустріч.

Та гра, як і майбутня (тисячна в історії "бундесманшафт"), була особливою - першою на оновленому НСК Олімпійський у Києві. Попри неофіційний статус зустрічі, тренер німців Йоахім Льов привіз дуже сильний за іменами склад, але це не врятувало гостей від двох пропущених голів уже до 36-ї хвилини. Відзначились тоді ще молоді Ярмоленко та Коноплянка - особливо пам'ятним вийшов другий гол після блискавичного забігу Євгена з м'ячем із власної половини поля.

Невдовзі Тоні Кроос один гол відіграв, але на перерву команди пішли за рахунку 3:1 - постарався Сергій Назаренко, забивши, можливо, один зі своїх найпам'ятніших голів. На жаль, перевагу підопічні Олега Блохіна не втримали: у другому таймі Німеччина зусиллями Зімона Рольфеса та Томаса Мюллера звела гру до нічиєї (3:3). 

11/11/11 - магічна дата матчу, мабуть, посприяла такій феєрії...

Огляд гри

Стартовий свисток нового поєдинку пролунає о 19:00 за київським часом.

На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön

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