На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön

Джерело - Чемпіон.

Під час товариського матчу між збірними Німеччини та України у Бремені відбудеться флешмоб під назвою "Tanke Schön".

Цю акцію влаштовує гуманітарний штаб Рестовратор. Картопляне військо, ідея належить волонтерам-журналістам Леоніду Веселкову, Миколі Василькову та художнику Андрію Єрмоленку. На трибуні буде розтягнений банер із зображенням леопарда, який везе на спині малого хлопця. Цим символом українці дякують німецькому урядові за танки "Леопард" та просять збільшувати допомогу, адже вона як ніколи потрібна.

Також звучатиме колективне гасло "Танкешон" з акцентом на літері Т. Українські фанати вберуться у футболки з логотипом акції та роздаватимуть німцям браслети й значки з українською символікою. Серед фанатів розіграють м'яча з автографами трьох володарів Золотого м'яча Олега Блохіна, Ігоря Беланова та Андрія Шевченка. Гроші підуть на потреби вояків-ампутантів.

Стартовий свисток поєдинку пролунає 12 червня о 19:00 за київським часом.

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