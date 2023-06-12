Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 823
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Сьогодні 12:40 163
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Сьогодні 11:45 412 1
Німеччина - Україна: ставки та прогноз букмекерів
Сьогодні 10:10 440
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Сьогодні 09:30 56467
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 09:21 3257
Уругвай переміг Італію в фіналі чемпіонату світу U-20
Сьогодні 08:54 877
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100
Сьогодні 08:34 296844 3
Спеція Коваленка програла Вероні та вилетіла в Серію B
Вчора 23:45 721
Україна перемогла Хорватію та вийшла у Фінал чотирьох в Золотій Євролізі
Вчора 22:53 1110
Блоги
На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön
На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön Андрій Дунець
Сьогодні 13:07 135
На фіналі Ліги чемпіонів у Стамбулі в уболівальника забрали прапор України
На фіналі Ліги чемпіонів у Стамбулі в уболівальника забрали прапор України Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 798
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20 Андрій Твердохліб
Вчора 13:48 614
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23 Андрій Твердохліб
Вчора 13:29 755
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 Андрій Твердохліб
Вчора 10:47 2778
Родрі виводить Манчестер Сіті вперед у фіналі Ліги чемпіонів
Родрі виводить Манчестер Сіті вперед у фіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
10.06.2023 23:47 577
Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру
Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру Андрій Дунець
10.06.2023 18:29 2551
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Андрій Дунець
10.06.2023 18:20 5872
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах Андрій Твердохліб
10.06.2023 16:40 1658
Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса
Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса Андрій Дунець
10.06.2023 12:41 1729
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля Андрій Твердохліб
10.06.2023 12:05 1072
Збірна України вперше провела повноцінне тренування під орудою Сергія Реброва
Збірна України вперше провела повноцінне тренування під орудою Сергія Реброва Андрій Твердохліб
10.06.2023 05:38 1287
Батько Сергія Реброва розповів, чого чекає від сина у збірній України
Батько Сергія Реброва розповів, чого чекає від сина у збірній України Андрій Дунець
09.06.2023 20:19 677
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros Андрій Дунець
09.06.2023 19:50 4408
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
09.06.2023 12:27 2909
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
09.06.2023 12:04 74036
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом Андрій Твердохліб
08.06.2023 09:28 4440
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
07.06.2023 23:17 1371
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Андрій Дунець
07.06.2023 17:17 4992
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Андрій Дунець
07.06.2023 16:49 4336
Прямі трансляції

На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön

Сьогодні 13:07 Андрій Дунець 138 0
На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Під час товариського матчу між збірними Німеччини та України у Бремені відбудеться флешмоб під назвою "Tanke Schön".

Цю акцію влаштовує гуманітарний штаб Рестовратор. Картопляне військо, ідея належить волонтерам-журналістам Леоніду Веселкову, Миколі Василькову та художнику Андрію Єрмоленку. На трибуні буде розтягнений банер із зображенням леопарда, який везе на спині малого хлопця. Цим символом українці дякують німецькому урядові за танки "Леопард" та просять збільшувати допомогу, адже вона як ніколи потрібна.

Також звучатиме колективне гасло "Танкешон" з акцентом на літері Т. Українські фанати вберуться у футболки з логотипом акції та роздаватимуть німцям браслети й значки з українською символікою. Серед фанатів розіграють м'яча з автографами трьох володарів Золотого м'яча Олега Блохіна, Ігоря Беланова та Андрія Шевченка. Гроші підуть на потреби вояків-ампутантів.

Стартовий свисток поєдинку пролунає 12 червня о 19:00 за київським часом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 296844 3
Караваєв приєднався до команди переселенців Мрія-Гостомель Караваєв приєднався до команди переселенців Мрія-Гостомель 1988
Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера 9157 1
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту 2774
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 56467
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 3257
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114409
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5378
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36363
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24679
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73007
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47553 2