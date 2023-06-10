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Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч

Матч відбудеться у вівторок, 12 червня
Сьогодні 11:31 184 0
Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді зіграє з Німеччиною у контрольному матчі. Матч відбудеться у вівторок, 12 червня, у Бремені. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряму трансляція на медіасервісі MEGOGO: на інтерактивному каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі Спорт за передплатами Максимальна або Спорт, і на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Тернопіль тощо) у цифровому ефірі T2 та кабельних мережах та IPTV (крім OTT*). Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

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