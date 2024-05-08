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Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні 08:31 1107 0
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Оновлюється...

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах, український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу з Австралії Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) визначать нового чемпіона світу Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Поєдинок відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Наш сайт розпочинає онлайн-марафон чемпіонського бою, завершить який текстова трансляція.

Розклад заходів

  • 9 травня. Спільна пресконференція боксерів. Початок о 5:30.
  • 10 травня. Відкриті тренування Ломаченка та Камбососа заплановані на 7-му ранку.
  • 10 травня. Публічне зважування. Початок о 3:30.

Тиждень бою

8 травня

Австралієць заявив, що йому подобається роль андердога в бою з Ломаченком.

"Мені подобається бути андердогом. Мені подобається проводити великий бій в Австралії, про який говорить увесь світ і вся країна. Мені подобається ця ментальність аутсайдера".

Ломаченко прокоментував ранній початок бою з Камбососом (об 11:00 за місцевим часом).

"Мені здається я вперше в кар'єрі проведу поєдинок об 11:00. Для мене це навіть краще ніж битися ввечері, для мене це комфортніше. Ти прокидаєшся, снідаєш і проводиш бій і після цього ти можеш насолодитися цим прекрасним містом", — сказав український боксер.

7 травня

Австралійський ексчемпіон світу продовжує роздавати компліменти Ломаченку, порівнявши того з Албертом Ейнштейном.

"У Ломаченка чудовий IQ, він гарно тримається на ногах, але також любить викидатися вперед. У нас є свої хитрощі в рукаві. Ми почекаємо та побачимо. Я буду готовий адаптуватися, й це буде бій, який запам’ятається", — сказав Камбосос-молодший.

До слова, Максим Розенко привідчинив завісу про гонорар українського боксера, з урахуванням усіх витрат і податків.

***

Ломаченко прибув до Австралії за два тижні до бою, в аеропорту боксера зустріла українська діаспора.

Уже під час спілкування зі ЗМІ Ломаченко заявив, що його кар'єра підходить до завершення.

"Я дуже довго в цьому виді спорту, надто довго... Важко сказати, скільки ще я буду на рингу. Все залежатиме від того, як почуватиметься моє тіло після ще одної важкої підготовки й ще одного поєдинку", — зазначив боксер.

Також Ломаченко вважає, що австралієць підходить йому за стилем ведення бою.

Своєю чергою 30-річний суперник Ломаченка готується до справжньої війни в ринзі.

"8 днів. Попереду справжня битва. До війни готовий. Уперед", — написав Камбосос.

Також австралієць визнав, що Ломаченко — фаворит бою, проте спробує стати першим, хто нокаутує представника України.

Найважливіше про бій і боксерів

  • Двобій відбудеться на RAC Arena, яка здатна вмістити близько 15 тисяч уболівальників;
  • Боксери будуть виборювати вакантний титул IBF, який звільнився після переходу Девіна Хейні в наступну вагову категорію;
  • Пояс IBF — єдиний, якого не вистачало українцю для статусу абсолютного чемпіона світу у 2019-20 роках. На той момент Ломаченко володів поясами інших трьох організацій (WBA, WBC, WBO), які програв в об'єднавчому поєдинку американцю Теофіму Лопесу;
  • Камбосос своєю чергою, сенсаційно переміг кривдника Ломаченка та став "абсолютом", завоювавши в тому числі й пояс IBF;
  • Уже в наступному поєдинку австралієць втратив пояси у поєдинку проти Девіна Хейні;
  • 36-річний представник України провів на профі ринзі 20 боїв, зазнавши 3-х поразок (64,7% перемог нокаутом);
  • 30-річний австралієць провів 23 поєдинки, двічі зазнавши поразок (47,6%).

Цікавий факт

12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси  WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні.

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