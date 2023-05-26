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П'ять років тому в Києві Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб

Сьогодні 16:06 Valeriy Ruchka 3785 0
П'ять років тому в Києві Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб

Джерело - Чемпіон.

26 травня 2018 року в Києві на НСК Олімпійський Реал переграв Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18. 

Це був останній матч Кріштіану Роналду у футболці королівського клубу.

Кріштіану з "вершковими" виграв чотири трофеї Ліги чемпіонів, два трофеї Ла Ліги, три клубних чемпіонати світу, два Кубки Іспанії, два Суперкубки Іспанії впродовж дев'яти сезонів. 

Португалець забив 450 голів за 438 матчів. 

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