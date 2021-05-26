Джерело - Чемпіон.

3 роки тому 26 травня у Києві на НСК Олімпійський Реал та Ліверпуль зійшлися у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18. Реал завдяки голам Каріма Бензема та дублю Гарета Бейла здобув перемогу 3:1.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Карім Бензема, проте вже за 4 хвилини Садіо Мане після розіграшу кутового відновив рівновагу.

Згодом Гарет Бейл, який тільки-но вийшов на заміну, красивим ударом через себе знову вивів Реал уперед - 2:1. А на 84-й хвилині валієць оформив дубль, вразивши ворота Ліверпуля після жахливої помилки голкіпера Лоріса Каріуса.

Зазначимо, на 31-й хвилині матч з поля пішов лідер Ліверпуля Мохамед Салах. Він травмувався кількома хвилинами раніше у боротьбі за позицію проти Серхіо Рамоса.

Згодом, через 5 хвилин втрат зазнав і Реал - травмувався і був замінений правий захисник команди Дані Карвахаль. Проте втрата червоних виявилася значно серйознішою.

Ліга чемпіонів-2017/18

Фінал

26 травня

Київ, НСК Олімпійський

Реал - Ліверпуль - 3:1 (0:0)



Голи: 1:0 - 51 Бензема, 1:1 - 54 Мане, 2:1 - 64 Бейл, 3:1 - 84 Бейл.

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