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Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках

Сьогодні 14:56 284 0
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Фото: ФК Оболонь
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграли внічию в матчі Української Прем’єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. 

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Луганці втратили математичні шанси на потрапляння в єврокубки, й перервали десятирічну серію виступів на міжнародному рівні.

У першій половині Зоря більше тримала м'яча й мала непогані нагоди для взяття воріт, тоді як Оболонь будувала власну гру на контратаках і через "дірки" в захисті опонентів теж багато створювала моментів.

Після великої перерви перевага луганців у контролі м'яча лише збільшилася. Моментів у столичних підопічних Валерія Іващенка стало менше. Матч виявився бойовим, хоча в підсумку рахунок у ньому так і не було відкрито.

Зоря займає 11 сходинку в турнірній таблиці, а київська команда розмістилася на 13 місці.

У наступному турі Оболонь 4 квітня вдома зіграє з ЛНЗ. Луганці 5 квітня прийматимуть Полісся.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
26 тур, 28 квітня

Зоря - Оболонь 0:0 (0:0)

Зоря: Турбаєвський, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич (Мишньов 79), Хахльов (Дришлюк 62), Кирюханцев (Рейс 62), Яцик (Горбач 46), Антюх (Мічін 62), Герреро

Оболонь: Федорівський, Лук'янчук (Суханов 72), Дубко, Карась, Осман (Нагієв 72), Чернов (Прокопенко 55), Черненко, Мороз (Косовський 60), Грисьо (Мединський 46), Тарануха, Краснопір

Попередження: Башич 73

Зустріч Зорі та Оболоні в першому колі закінчилася результативною перемогою луганців з рахунком 4:2.

У неділю, 28 квітня, також Олександрія завітає в гості до Колоса (початок — 15:30 за київським часом), а Кривбас зустрінеться з клубом Металіст 1927 (18:00 за Києвом).

Нагадаємо, напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець. 

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