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Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО

Сьогодні 11:51 Андрій Дунець 701 0
Дивна реакція від нового-старого гравця "гірників"
Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Ракицький проігнорував журналістів у флешзоні після першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Феєнордом (1:1).

"Ще є матч-відповідь у нас" - єдине, що мимохідь сказав захисник української команди.

Відео

Нагадаємо, в цьому матчі Ракицький забив дивогол, а після гри статистичний ресурс WhoScored визнав його найкращим футболістом поєдинку. Примітно, що вихідними Ярослав відзначився красивим голом ще й у матчі Української Прем'єр-ліги.

Варто також додати, що 33-річний гравець повернувся до Шахтаря в січні після кількарічних виступів за російський Зєніт, тож перехід Ракицького назад до рідної команди українськими вболівальниками був сприйнятий переважно негативно.

Ви ще Тимощука поверніть: трансфер Ракицького в Шахтар розлютив українських уболівальників у Твіттері

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