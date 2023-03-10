Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО

Дивна реакція від нового-старого гравця "гірників"

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Ракицький проігнорував журналістів у флешзоні після першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Феєнордом (1:1).

"Ще є матч-відповідь у нас" - єдине, що мимохідь сказав захисник української команди.

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Ракицький- найкращий гравець матчу в складі Шахтаря.



Коли його попросили про інтерв'ю, він сказав, що ще зарано pic.twitter.com/dt4BCE68eO — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 9, 2023

Нагадаємо, в цьому матчі Ракицький забив дивогол, а після гри статистичний ресурс WhoScored визнав його найкращим футболістом поєдинку. Примітно, що вихідними Ярослав відзначився красивим голом ще й у матчі Української Прем'єр-ліги.

Варто також додати, що 33-річний гравець повернувся до Шахтаря в січні після кількарічних виступів за російський Зєніт, тож перехід Ракицького назад до рідної команди українськими вболівальниками був сприйнятий переважно негативно.

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