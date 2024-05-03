Головне
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
Сьогодні 21:47 4594 1
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 20:51 397
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
Сьогодні 20:30 182
Аврора стала першим фіналістом Кубку України
Сьогодні 19:57 205
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Сьогодні 19:02 460
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Сьогодні 15:51 861
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 79099 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 10:07 7177 1
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 3424
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4845
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 221
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 390
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 459
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 839
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 881

П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A

Сьогодні 21:47 4594 1
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
#Збірна України з хокею, #Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею перемогла Литву у 5 турі чемпіонату світу та стала переможцем у Дивізіоні 1B. Гра проходила на майданчику суперника — на Twinsbet Arena у Вільнюсі. 

Матч завершився з рахунком 4:1. 

Вже на перших хвилинах українці опинилися в більшості та провели кілька небезпечних атак, але не змогли пробити воротаря литовців. У середині першого періоду Олександр Пересунько отримав ключкою в обличчя та заробив для України ще кілька хвилин у більшості, яку цього разу вдалося реалізувати — Данило Трахт потужним ударом здалеку відкрив рахунок. 

Другий період також пройшов за суттєвої ігрової переваги "жовто-синіх", яка вилилася у другу шайбу у виконанні Даниїла Трахта. Нападник фіннського Лукко вдало підставив ключку після прострілу від Івана Сисака. За кілька хвилин підопічні Дмитра Христича забили втретє, але взяття воріт скасували через фол в атаці. 

За сім хвилин до кінця поєдинку Андрій Денискін міг потроювати перевагу української збірної, але йому не вдалося реалізувати вихід сам-на-сам з воротарем. Вже за хвилину він виправився, влучно пробивши у ближній кут з дальньої відстані — 3:0. 

На останніх хвилинах Литва опинилася в більшості та змогла відквитати одну шайбу. Коли господарі пішли ва-банк і зняли воротаря, українцям вдалося провести разючу контратаку, яку ударом у порожні ворота завершив Олександр Пересунько. 

Чемпіонат світу з хокею
5-й тур
Дивізіон 1B
Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Литва — Україна 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голи: 0:1 — Трахт (09:19, Мережко, Пересунько), 0:2 — Трахт (30:56, Сисак, Пересунько), 0:3 — Денискін (53:54, Пангелов-Юлдашев), 1:3 — Норейка (57:11, Кракаускас, Алішаускас), 1:4 — Пересунько

Україна: Дяченко, Мережко, Сисак, Трахт, Мазур, Пересунько — Пангелов, Юлдашев, Дахновський, Денискін, Захаров, Лялька — Андрейків, Ратушний, Морозов, Фадєєв, Ворона — Садовиков, Толстушко, Бородай, Кривошапкін, Янішевський. 

Литва: Армаліс, Протченко, Алішаускас, Гінтаутас, Чіжас, Калейніковікас —  Румшевічюс, Гусевас, Кракаускас, Кумеляускас, Четвертак — Круковскі, Думчюс, Грінюс, Бенджюс — Сенют, Норейка, Лаймутіс, Кудревічюс, Науседа. 

Завдяки цій перемозі збірна України посіла перше в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році. 

У попередніх матчах українці здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0), а також Іспанії (6:1).

Турнірна таблиця

  1. Україна — 15 очок (5 матчів), 31:2 (різниця шайб)
  2. Литва — 12 (5), 16:7
  3. Естонія— 8 (5), 11:20
  4. Китай — 6 (5), 11:16
  5. Іспанія — 4 (5), 6:20
  6. Нідерланди — 0 (5), 4:14
Коментарі ()
Популярне зараз
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи 4845
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 7177 1
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій 3424
Мовний омбудсмен: Використання української атлетами на Олімпіаді — шлях до лідерства Мовний омбудсмен: Використання української атлетами на Олімпіаді — шлях до лідерства 3655 6
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 79099 7
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 8715
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363401 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35979 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22255 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52929
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324975
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38830