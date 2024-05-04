Довбик та Циганков — у старті Жирони на матч із Барселоною

Джерело - Чемпіон.

Жирона оголосила стартовий склад на матч 34 туру Ла Ліги проти Барселони.

Українські легіонери Артем Довбик та Віктор Циганков розпочнуть матч із перших хвилин.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

Склад Жирони

Зазначимо, що в разі перемоги Жирона вперше в історії вийде в Лігу чемпіонів. Також, мадридський Реал може достроково стати чемпіоном Іспанії, якщо Барселона втратить очки в каталонському протистоянні.

Нагадаємо, Циганков пропустив два матчі Жирони через травму литкового м'яза, проте вийшов на заміну у матчі 33 туру проти Лас-Пальмаса. Поєдинок завершився перемогою каталонців, один із м'ячів забив Довбик.