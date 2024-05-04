Monte в драматичному поєдинку перемогли росіян на ESL Pro League Season 19 з CS2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte (26) обіграла російську FORZE на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч відбувся у форматі Bo3.

На першій карті — Nuke — українці стали сильнішими — 13:11. На другій карті — Mirage — FORZE зрівняли рахунок в протистоянні — 10:13. Доля поєдинку вирішалась на карті Ancient. Матч за рівного рахунку перейшов у овертайм, в якому Monte здобули емоційну перемогу — 16:12.

Перемогла дозволила Monte вийти у фінал сітки останнього шансу. Суперник українців визначиться у півфінальній парі ENCE (16) — FURIA (17). Фінал відбудеться 5 травня. Переможець матчу пройде у плей-оф турніру.

ESL Pro League Season 19 з CS2

Група С, Півфінал

Сітка останнього шансу

Призовий фонд — 750 000$

4 травня

Monte (Україна) — FORZE 2:1 (13:11, 10:13, 16:12)

Нагадаємо, у минулому поєдинку між цими командами перемогу святкували Monte, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid (18), а потім без шансів програли ENCE.

Також інша українська команда Natus Vincere (2) здобула вольову перемогу над BIG та вийшла до плей-оф турніру.

ESL Pro League — це престижний міжнародний турнір, у якому беруть участь 32 команди. Вони змагаються за призовий фонд розміром 750 тисяч доларів, рейтингові бали системи BLAST Premier та місце на IEM Cologne 2024. Турнір проходить на Мальті й триватиме до 12 травня.