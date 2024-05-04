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Олександрія з дублем Михайленка зіграла внічию з Рухом у 27 турі УПЛ

Сьогодні 14:55 253 0
Олександрія з дублем Михайленка зіграла внічию з Рухом у 27 турі УПЛ
#Олександрія, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія вдома зіграла внічию з Рухом у матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.

Гра завершилась з рахунком 2:2.

Першими забили господарі поля вже на 4-й хвилині гри, коли партнери вивели віч-на-віч з голкіпером Руха Миколу Михайленка (1:0).

Рух відігрався на 26-й хвилині. Євген Пастух після прострілу партнера першим розібрався з метушнею у штрафній господарів та розстріляв ворота Олександрії (1:1)

Команди обмінялися голами наприкінці матчу — на 80-й хвилині Михайленко оформив дубль (2:1), а вже через хвилину рахунок знову став рівним після пострілу Богдана Слюбика (2:2).

Після нічиєї Олександрія залишилась на 12-й позиції турнірної таблиці чемпіонату України з 27 очками в активі, Рух йде 5-м з 45 балами. 

Чемпіонат України — УПЛ
27 тур, 4 травня 

Олександрія — Рух Львів 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Михайленко, 1:1 - 26 Пастух, 2:1 - 80 Михайленко, 2:1 - 81 Слюбик

Олександрія: Шевченко, Кравченко, Ковалець, Калитвинцев, Скорко, Мартинюк, Калюжний, Копина, Смирний (12 Сігеєв (83 Погорілий), Костишин (78 Безерра), Михайленко.

Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес, Пастух, Квасниця (80 Плюймен), Федор (46 Рунич), Карабін (85 Теслюк)

Попередження: 67 Калитвинцев — 42 Дідик, 44 Слюбик, 76 Роман

У наступному турі Олександрія зіграє проти СК Дніпро-1 (12 травня), Рух зустрінеться з Оболонню (11 травня).

Нагадаємо, у минулому турі Олександрія зіграла у нульову нічию з Колосом, а Рух впевнено переміг Верес.

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