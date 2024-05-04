Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ньюкасл не залишив шансів для Бернлі: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

В межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/2024 відбулися 4 поєдинки.

Зокрема, Арсенал здобув розгромну перемогу над Борнмутом. Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Рахунок у матчі відкрив Букайо Сака, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму. На 70 хвилині Леандро Троссард подвоїв перевагу "канонірів". А на 90+7 хвилині Деклан Райс поставив крапку в поєдинку.

Чемпіонат Англії - АПЛ

36 тур, 4 травня

Арсенал — Борнмут 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 45 Сака (пен), 2:0 — 70 Троссард, 3:0 — 90+7 Райс

Зазначимо, український захисник Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних лондонців. А інший українець Ілля Забарний традиційно відіграв увесь поєдинок за Борнмут.

Брентфорд — Фулгем 0:0

Бернлі — Ньюкасл 1:4

Голи: 1:0 — 19 Вілсон, 2:0 — 35 Лонгстафф, 3:0 — 40 Гімарайнш, 4:0 — 55 Ісак, 4:1 — 86 О`Ши

Шеффілд Юнайтед — Ноттінгем Форест 1:3

Сьогодні відбудеться ще один матч чемпіонату:

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 19:30

Наразі Арсенал посідає 1 місце в турнірній таблиці АПЛ з 83 очками. У найближчого переслідувача Ман Сіті — 79 залікових пунктів, але "містяни" мають дві гри у запасі.

Напередодні Челсі з українським вінгером Михайлом Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі чемпіонату (2:0).