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28.04.2024 07:21 897

Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця

Сьогодні 07:48 6254 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця
#Буковина, #Гірник Спорт, #Діназ, #Кремінь, #Металіст, #Металург, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Чернігів, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

22 березня 2024 року стартував другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посіли з шостого по десяте місця груп А та Б сформували групу  вибування у боротьбі за збереження місця у Першій лізі з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. 

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи вибування. У календарі вказано базові дати зустрічей. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу поєдинків календар буде оновлюватися.

Турнірна таблиця

Календар матчів групи вибування української Першої ліги:

Перше коло
1 тур

22 березня 2024 рік 

  • 12:00. Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) 0:1

23 березня 2024 рік

  • 12:00. Чернігів - Поділля 2:2
  • 13:00. Металург - Хуст 1:4

24 березня 2024 рік

  • 12:00. Кремінь - Металіст 0:0
  • 12:30. Діназ - Буковина 0:2

2 тур

29 березня 2024 рік 

  • 12:30. Поділля - Кремінь 3:1

30 березня 2024 рік

  • 12:00. Хуст - Гірник-Спорт 4:2
  • 13:00. Нива (Тернопіль) - Діназ 1:4
  • 13:30. Буковина - Чернігів 4:0

31 березня 2024 рік

  • 12:30. Металіст - Металург

3 тур

5 квітня 2024 рік 

  • 12:00. Чернігів - Хуст 0:2
  • 12:30. Кремінь - Буковина 0:0

6 квітня 2024 рік

  • 12:30. Діназ - Поділля 1:1
  • 13:30. Гірник-Спорт - Металіст 0:0

7 квітня 2024 рік

  • 13:30. Металург - Нива (Тернопіль) 0:2

4 тур

13 квітня 2024 рік 

  • 12:00. Поділля - Металург 3:1
  • 13:00. Нива (Тернопіль) - Чернігів 0:0
  • 14:30. Буковина - Гірник-Спорт 1:1

14 квітня 2024 рік

  • 13:30. Хуст - Кремінь 1:0
  • 15:00. Металіст - Діназ 2:0
5 тур

20 квітня 2024 рік 

  • 12:00. Металург - Буковина 0:5
  • 12:45. Діназ - Хуст 1:0
  • 13:30. Гірник-Спорт - Поділля 1:1

21 квітня 2024 рік

  • 12:45. Чернігів - Металіст 2:1
  • 14:15. Кремінь - Нива (Тернопіль) 0:0
Друге коло
6 тур

26 квітня 2024 рік 

  • 12:30. Металіст - Кремінь 2:1

27 квітня 2024 рік

  • 12:00. Буковина - Діназ 0:1
  • 13:00. Поділля - Чернігів 2:1

28 квітня 2024 рік

  • 12:30. Хуст - Металург
  • 13:30. Нива (Тернопіль) - Гірник-Спорт 2:0

7 тур

3 травня 2024 рік

  • 12:00. Металург - Металіст 0:3
  • 13:30. Кремінь - Поділля 1:1

4 квітня 2024 рік

  • 12:00. Чернігів - Буковина
  • 12:30. Діназ - Нива (Тернопіль)
  • 13:30. Гірник-Спорт - Хуст 

8 тур

11 травня 2024 рік 

  • Поділля - Діназ
  • Хуст - Чернігів
  • Буковина - Кремінь
  • Металіст - Гірник-Спорт
  • Нива (Тернопіль) - Металург

9 тур

18 травня 2024 рік 

  • Діназ - Металіст 
  • Чернігів - Нива (Тернопіль)
  • Кремінь - Хуст
  • Гірник-Спорт - Буковина
  • Металург - Поділля

10 тур

25 травня 2024 рік 

  • Буковина - Металург
  • Поділля - Гірник-Спорт
  • Нива (Тернопіль) - Кремінь
  • Металіст - Чернігів
  • Хуст - Діназ
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