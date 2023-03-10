Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар і роттердамський Феєнорд розписали нічию (1:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Гра проходила за відчутної переваги нідерландців, однак відкрили рахунок "гірники" - Ярослав Ракицький після подачі кутового в дивовижному акробатичному етюді переправив м'яч у ворота спиною. Однак українці не змогли втримати перемогу - на 88-й хвилині відзначився Бульяуде.
Шахтар - Феєнорд 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Ракицький, 1:1 - 88 Бульяуде
Огляд матчу
Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Роттердамі.
Крім гри Шахтар - Феєнорд відбулися ще 7 матчів Ліги Європи, зокрема Арсенал Олександра Зінченка зіграв на виїзді результативну нічию зі Спортінгом (2:2). Український футболіст відзначився зі знаком мінус - влаштував сутичку.