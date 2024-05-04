Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України з хокею Ігор Мережко виграв нагороду наційннішому гравцю (MVP) в Дивізіоні 1B чемпіонату світу-2024.

Завдяки зусиллям Мережка та його партнерів по захисту збірна України зберегла свої ворота "сухими" в 3 з 5 матчів, пропустивши лише дві шайби — по одній від Литви та Іспанії. Також Ігор відзначився 4 голами та 5 асистами. Зокрема, дві результативні передачі він віддав у вирішальному поєдинку проти литовців, у якому Україна впевнено перемогла з рахунком 4:1.

Найкращим бомбардиром Дивізіону 1B став Олександр Пересунько. На рахунку форварда словацького Попрада 5 шайб та 6 асистів. Зазначимо, що найкращим воротарем визнали литовця Анстаса Армаліса, а найкращим нападником — естонця Роберта Рообу.

За підсумками змагань у Дивізіоні 1B Україна посіла перше місце та вперше за 7 років повернулася до Дивізіону 1A.