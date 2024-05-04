Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B

Головне
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
Вчора 21:47 10775 2
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 202
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:45 579
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
Вчора 20:30 261
Аврора стала першим фіналістом Кубку України
Вчора 19:57 284
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Вчора 19:02 534
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Вчора 15:51 987
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Вчора 13:04 79281 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Вчора 10:07 7529 1
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Вчора 00:02 3584
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 233
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 426
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 468
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 848
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 886

Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B

Сьогодні 02:05 105 0
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
#Збірна України з хокею, #Ігор Мережко, #Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України з хокею Ігор Мережко виграв нагороду наційннішому гравцю (MVP) в Дивізіоні 1B чемпіонату світу-2024. 

Завдяки зусиллям Мережка та його партнерів по захисту збірна України зберегла свої ворота "сухими" в 3 з 5 матчів, пропустивши лише дві шайби — по одній від Литви та Іспанії. Також Ігор відзначився 4 голами та 5 асистами. Зокрема, дві результативні передачі він віддав у вирішальному поєдинку проти литовців, у якому Україна впевнено перемогла з рахунком 4:1

Найкращим бомбардиром Дивізіону 1B став Олександр Пересунько. На рахунку форварда словацького Попрада 5 шайб та 6 асистів. Зазначимо, що найкращим воротарем визнали литовця Анстаса Армаліса, а найкращим нападником — естонця Роберта Рообу.

За підсумками змагань у Дивізіоні 1B Україна посіла перше місце та вперше за 7 років повернулася до Дивізіону 1A. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Мовний омбудсмен: Використання української атлетами на Олімпіаді — шлях до лідерства Мовний омбудсмен: Використання української атлетами на Олімпіаді — шлях до лідерства 3971 7
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 2987
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 10775 2
Гран-прі Казахстану з MotoGP перенесли через стихійне лихо Гран-прі Казахстану з MotoGP перенесли через стихійне лихо 2560
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 79281 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 7529 1
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100519
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51827
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31159
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24144
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37333 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71618