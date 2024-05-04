Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київська Оболонь у домашньому матчі обіграла черкаський ЛНЗ у 27 турі чемпіонату України з футболу.

Гра завершилась з рахунком 1:0. Голом на 22-й хвилині відзначився 21-річний нападник киян Ігор Краснопір. Форвард виграв верхову боротьбу у штрафній суперника після подачі кутового та переправив м'яч у ворота.

У другій половині гри ініціатива перейшла до гостей. Водночас "пивовари" намагалися відповідати контратаками.

Зазначимо, що початок поєдинок відкладали через повітряну тривогу.

Оболонь наразі перебуває на 13-й сходинці (зона перехідних матчів) в турнірній таблиці чемпіонату України. Перемога дозволила "пивоварам" скоротити відставання від рятівного 12-го місця, яке займає Олександрія, до 2 балів. ЛНЗ залишився 7-м з 32 пунктами.

Чемпіонат України — УПЛ

27 тур, 4 травня

Оболонь — ЛНЗ Черкаси 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 22 Краснопір

Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Мединський, Мороз (64 Косовський), Черненко, Чернов (53 Прокопенко (64 Прокопенко)), Краснопір (88 Суханов), Тарануха (64 Вишневський)

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Каплієнко, Стасюк (46 Наумець), Бойко (46 Бар), Рибалка, Яшарі, Пасіч, Прядун (46 Суареш), Молло (78 Тілль)

Попередження: 56 Мороз, 86 Карась — 4 Саліху, 40 Бойко, 87 Олійник, 90 Рибалка

Огляд

У наступному турі Оболонь зустрінеться з Рухом (11 травня), а ЛНЗ зіграє проти Колоса (13 травня).

Нагадаємо, у першій грі туру Олександрія вдома розписала результативну нічию з Рухом.