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Збірні України U-17 та U-19 дізналися своїх суперників у кваліфікації Євро-2025

Вчора 23:05 108 0
Збірні України U-17 та U-19 дізналися своїх суперників у кваліфікації Євро-2025
#збірна України U-19

Джерело - Українська асоціація футболу.

За підсумками жеребкування стало відомо, з ким зіграють юнацькі збірні України (U-17 та U-19) у відбіркових турнірах до чемпіонатів Європи-2025 у своїх вікових групах. 

Збірна України U-17 потрапила до Групи 4, де зіграє проти Бельгії, Косова та Казахстану. Одна з цих трьох команд стане господарем міні-турніру, який відбудеться восени цього року. 

Збірна України U-19 зіграє у Групі 1. У суперниках — однолітки з Нідерландів, Словенії та Казахстану. Міні-турнір також пройде на території однієї з країн-суперниць команди Дмитра Михайленка та відбудеться вже цієї осені. 

Нагадаємо, в березні обидві юнацькі збірні України впевнено подолали відбіркові турніри до цьогорічних чемпіонатів Європи. Євро серед команд до 19 років відбудеться в липні-серпні, "жовто-сині" на груповому етапі зіграють проти Італії, Північної Ірландії та Норвегії. 

Євро U-17 розпочнеться вже цього місяця. Збірна України в матчі-відкритті зійдеться з сербами. В наступних двох турах підопічним Юрія Мороза протистоятимуть команди Чехії та Кіпру. 

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