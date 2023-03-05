Головне
Проценко завоював срібну нагороду на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:42 228
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі
Сьогодні 20:41 128
Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед, Евертон без Миколенка зіграв унічию з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:21 568
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 20:16 7542
Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1
Сьогодні 19:59 387
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря
Сьогодні 19:50 255
Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ
Сьогодні 19:33 409
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова
Сьогодні 19:22 295 1
Ферстаппен виграв першу гонку в новому сезоні Формули-1
Сьогодні 18:50 190
Підручний достроково завершив сезон через коронавірус
Сьогодні 17:32 277
Блоги
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:47 5402 1
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі Андрій Дунець
Сьогодні 20:16 478
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:50 242
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова
Кому війна, а кому... Ломаченко вчергове зганьбився - мило обіймався з російським бійцем, який підтримує кадирова Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:22 281 1
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог?
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Андрій Дунець
Сьогодні 10:47 872
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла
Велика кадрова перебудова Челсі. Що задумав клуб Мудрика, і що це змінює для Михайла Андрій Дунець
Вчора 19:54 1766
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:27 14240
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО
Арсенал із Зінченком пропустили гол вже на 9-й секунді матчу АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:12 7720
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО
Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:44 2045
Відео дня: золотий виступ 15-річної українки на Кубку світу зі спортивної гімнастики
Відео дня: золотий виступ 15-річної українки на Кубку світу зі спортивної гімнастики Андрій Дунець
Вчора 12:49 684
Неглибокий Дніпро-1: що потрібно лідеру УПЛ для збереження позицій
Неглибокий Дніпро-1: що потрібно лідеру УПЛ для збереження позицій Андрій Дунець
Вчора 11:41 566
Артем Бондаренко: «З 2022 року українським футболістам почали довіряти – і ми виправдовуємо цю довіру»
Артем Бондаренко: «З 2022 року українським футболістам почали довіряти – і ми виправдовуємо цю довіру» Дмитро Копій
03.03.2023 17:59 321
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ Андрій Дунець
03.03.2023 15:28 1033 1
Наймиліше відео дня: дружина Луніна дотепно підколола чоловіка
Наймиліше відео дня: дружина Луніна дотепно підколола чоловіка Андрій Дунець
03.03.2023 12:42 1981
Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення
Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення Андрій Дунець
03.03.2023 11:59 19415 2
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
02.03.2023 12:20 21422 1
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО
Зінченко віддав тонкий гольовий пас у матчі АПЛ проти команди Миколенка - ВІДЕО Андрій Дунець
01.03.2023 23:16 9380
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО
Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО Андрій Дунець
01.03.2023 20:27 7138
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова
Відео дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова Андрій Твердохліб
01.03.2023 20:23 1076
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
01.03.2023 13:47 1848
Прямі трансляції

Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря

Сьогодні 19:50 Андрій Твердохліб 255 0
Відео дня: Ракицький гарматним голом-красенем відзначив повернення до Шахтаря
#Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Неймовірним за силою та красою голом у ворота Металіста 1925 відзначився захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який провів лише другий матч після повернення в команду. 

Шахтар розтрощив Металіст 1925 з непристойним рахунком - 0:7.

Вихованець Шахтаря Ракицький повернувся в клуб на початку 2023-го року. Контракт розрахований до кінця сезону 2022/23. Останні пів року грав у Туреччині за Адана Демірспор.

На початку російського військового вторгнення росії в Україну, захисник розірвав контракт з російським зенітом, за який виступав з 2019 року. До зеніту ексфутболіст збірної України перейшов із Шахтаря.

Зазначимо, 24 лютого 2022 року Ракицький публічно закликав російські війська припинити напад на Україну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 1578
Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи 1991
Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место 2421
Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ 1651
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7542
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5443 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65852
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 255729 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107709
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8677
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106863
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36545 2