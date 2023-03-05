Джерело - Чемпіон.

Неймовірним за силою та красою голом у ворота Металіста 1925 відзначився захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який провів лише другий матч після повернення в команду.

Шахтар розтрощив Металіст 1925 з непристойним рахунком - 0:7.

Вихованець Шахтаря Ракицький повернувся в клуб на початку 2023-го року. Контракт розрахований до кінця сезону 2022/23. Останні пів року грав у Туреччині за Адана Демірспор.

На початку російського військового вторгнення росії в Україну, захисник розірвав контракт з російським зенітом, за який виступав з 2019 року. До зеніту ексфутболіст збірної України перейшов із Шахтаря.

Зазначимо, 24 лютого 2022 року Ракицький публічно закликав російські війська припинити напад на Україну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua