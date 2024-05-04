Ураган розгромив ХІТ на шляху в фінал Кубку України

Джерело - Чемпіон.

Ураган з Івано-Франківська обіграв київський ХІТ у другому півфінальному матчі Кубку України з футзалу.

Гра завершилась з рахунком 4:1.

Зазначимо, що команди розпочали зустріч ще у п'ятницю, 4 травня. Однак через численні повітряні тривоги поєдинок вирішили перенести на суботу.

Кубок України з футзалу

Півфінал, 4 травня

ХІТ — Ураган 1:4

Голи: 0:1 - 7 Шотурма, 0:2 - 13 Швед, 0:3 - 33 Моспан, 0:4 - Корсун, 1:4 - 39 Жук

Раніше першим фіналістом турніру стала київська Аврора, яка перемогла Кардинал-Рівне (4:2).

Фінал відбудеться у неділю, 5 травня. Початок — о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, у чвертьфінальних протистояннях Екстра-ліги України з футзалу були зіграні перші матчі.