Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО

Кріштіану Роналду не стримав емоцій після поразки збірної Португалії у чвертьфіналі чемпіонату світу від збірної Марокко.

Камери зафіксували, як легендарний форвард похмуро йде до роздягальні, прикриваючи заплакане обличчя.

We saw you cry on the tele 🤣🤣🤣 #portugal #WorldCup #Ronaldo pic.twitter.com/YYRS9CXQA2