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Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО

Сьогодні 19:53 Андрій Дунець 205 0
Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО
#Марокко, #Португалія, #Кріштіану Роналду, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду не стримав емоцій після поразки збірної Португалії у чвертьфіналі чемпіонату світу від збірної Марокко.

Камери зафіксували, як легендарний форвард похмуро йде до роздягальні, прикриваючи заплакане обличчя.

Нагадаємо, Португалія програла від Марокко з рахунком 0:1 та вилетіла з Мундіалю-2022. Цей матч, імовірно, був останнім для Роналду на чемпіонатах світу.

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