Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Кріштіану Роналду не стримав емоцій після поразки збірної Португалії у чвертьфіналі чемпіонату світу від збірної Марокко.
Камери зафіксували, як легендарний форвард похмуро йде до роздягальні, прикриваючи заплакане обличчя.
Hey GOAT dont cry, can't see you like this💔💔#CR7𓃵 #Ronaldo𓃵 #Ronaldo #Portugal #Morocco #MoroccoVsPortugal pic.twitter.com/vgzoFzvnWO— samarth patel (@notyou717) December 10, 2022
We saw you cry on the tele 🤣🤣🤣 #portugal #WorldCup #Ronaldo pic.twitter.com/YYRS9CXQA2— Miss D 🦁🦁🦁 (@Miss_Danielle82) December 10, 2022
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Нагадаємо, Португалія програла від Марокко з рахунком 0:1 та вилетіла з Мундіалю-2022. Цей матч, імовірно, був останнім для Роналду на чемпіонатах світу.
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