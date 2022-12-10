Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду не стримав емоцій після поразки збірної Португалії у чвертьфіналі чемпіонату світу від збірної Марокко.

Камери зафіксували, як легендарний форвард похмуро йде до роздягальні, прикриваючи заплакане обличчя.

Нагадаємо, Португалія програла від Марокко з рахунком 0:1 та вилетіла з Мундіалю-2022. Цей матч, імовірно, був останнім для Роналду на чемпіонатах світу.

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