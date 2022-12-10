Визначився третій півфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії поступилася Марокко.

Збірна Марокко стала третім півфіналістом турніру. У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 14 грудня, Марокко зіграє з переможцем пари Англія - Франція.

Раніше до півфіналу вийшли збірні Хорватії та Аргентини, які у чвертьфіналі відповідно перемогли Бразилію та Нідерланди.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/4 фіналу

10 грудня, 2022 рік

Марокко - Португалія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Ен Несірі

Марокко: Буну, Хакімі, Саїсс (Дарі 58), Ель-Ямік, Аттіят-Алла, Амрабат, Унаї, Амалла (Банун 65), Зієш (Джабран 82), Ен-Несірі (Хеддіра 65), Буфаль (Абухлаль 82)

Португалія: Д. Кошта, Далот (Хорта 80), Діаш, Пепе, Геррейру (Канселу 51), Невеш (Кріштіану Роналду 52), Отавіу, (Вітінья 69), Б. Фернандеш, Б. Сілва, Рамуш (Леау 69), Фелікс

Попередження: Дарі 70, Хеддіра 90+3 - Вітінья 87

Вилучення: Хеддіра 90+4 (друга жовта)