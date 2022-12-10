Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії поступилася Марокко.
Збірна Марокко стала третім півфіналістом турніру. У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 14 грудня, Марокко зіграє з переможцем пари Англія - Франція.
Раніше до півфіналу вийшли збірні Хорватії та Аргентини, які у чвертьфіналі відповідно перемогли Бразилію та Нідерланди.
Марокко - Португалія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 42 Ен Несірі
Марокко: Буну, Хакімі, Саїсс (Дарі 58), Ель-Ямік, Аттіят-Алла, Амрабат, Унаї, Амалла (Банун 65), Зієш (Джабран 82), Ен-Несірі (Хеддіра 65), Буфаль (Абухлаль 82)
Португалія: Д. Кошта, Далот (Хорта 80), Діаш, Пепе, Геррейру (Канселу 51), Невеш (Кріштіану Роналду 52), Отавіу, (Вітінья 69), Б. Фернандеш, Б. Сілва, Рамуш (Леау 69), Фелікс
Попередження: Дарі 70, Хеддіра 90+3 - Вітінья 87
Вилучення: Хеддіра 90+4 (друга жовта)