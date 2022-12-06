Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Португалії Рафаел Леау забив шедевральний гол у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Швейцарії.
На 90+2 хвилині Леау, який з'явився на полі лише за 5 хвилин до цього, завдав елегантного удару в дальній кут воріт Янна Зоммера. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 6 грудня на Мундіалі в Катарі.
Відео (таймкод - 00:12:42)
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У підсумку Португалія розгромила Швейцарію з рахунком 6:1 та пробилася до чвертьфіналу, де зіграє проти Марокко.
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