Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної Марокко Яссін Буну в післяматчевій серії пенальті 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Іспанії ідеально точно повторив історичне досягнення українця Олександра Шовковського.
Буну не пропустив жодного м'яча – парирував удари Солера та Бускетса, а Сарабія поцілив у каркас.
Відео (таймкод – 00:10:57)
Просто порівняйте з рекордом Шовковського!
У підсумку команда Марокко перемогла Іспанію 0:0 (3:0 після пен.) і пробилася до 1/4 фіналу Мундіалю в Катарі.
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