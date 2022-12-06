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Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського

Сьогодні 22:16 Андрій Дунець 302 0
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
#Збірна України, #Іспанія, #Марокко, #ЧС-2022, #Олександр Шовковський, #Буну

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Марокко Яссін Буну в післяматчевій серії пенальті 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Іспанії ідеально точно повторив історичне досягнення українця Олександра Шовковського.

Буну не пропустив жодного м'яча – парирував удари Солера та Бускетса, а Сарабія поцілив у каркас.

Відео (таймкод – 00:10:57)

Просто порівняйте з рекордом Шовковського!

У підсумку команда Марокко перемогла Іспанію 0:0 (3:0 після пен.) і пробилася до 1/4 фіналу Мундіалю в Катарі.

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