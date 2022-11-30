Два голи за півтори хвилини: збірна Англії шокувала Вельс у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Маркус Рашфорд та Філ Фоден у матчі Англія - Вельс на чемпіонаті світу забили свої голи за дуже короткий проміжок часу.

Рашфорд відкрив рахунок у грі, коли таймер показував 49 хвилин 16 секунд, а Фоден - на 50:51. Тобто різниця між двома взяттями воріт склала лише 1 хвилину 35 секунд.

1-й гол

2-й гол

У підсумку збірна Англії впевнено перемогла Вельс із рахунком 3:0 та з першого місця вийшла до 1/8 фіналу.

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